Cidades do ES devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h

O aviso de perigo evidencia que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos atingirem os 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nos seguintes municípios:

Nessas cidades classificadas com o alerta de perigo potencial, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos intensos ficam entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja os municípios classificados: