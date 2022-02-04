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Meteorologia do Inmet

Cidades do ES devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h

Os avisos reforçam a previsão de tempo fechado entre esta sexta-feira (4) e sábado (5). Os alertas chamam a atenção para as consequências dos temporais

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2022 às 12:50
Cidades capixabas devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h Crédito: Inmet
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia salientado que a previsão é de chuva para o fim de semana no Espírito Santo, principalmente no sábado. Agora, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a expectativa sobre o tempo fechado e emitiu dois alertas de chuva intensa no Estado. Os avisos valem desta sexta-feira (4) até às 11h da manhã de sábado (5).

ALERTA 1 (LARANJA):

O aviso de perigo evidencia que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos atingirem os 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nos seguintes municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Baixo Guandu
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Laranja da Terra
  22. Mantenópolis
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Presidente Kennedy
  27. Santa Maria de Jetibá
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante

ALERTA 2 (AMARELO):

Nessas cidades classificadas com o alerta de perigo potencial, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos intensos ficam entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja os municípios classificados:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu
  20. Iconha
  21. Itaguaçu
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Mimoso do Sul
  33. Montanha
  34. Mucurici
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Pedro Canário
  38. Pinheiros
  39. Piúma
  40. Ponto Belo
  41. Presidente Kennedy
  42. Rio Bananal
  43. Rio Novo do Sul
  44. Santa Leopoldina
  45. Santa Maria de Jetibá
  46. Santa Teresa
  47. São Domingos do Norte
  48. São Gabriel da Palha
  49. São Mateus
  50. São Roque do Canaã
  51. Serra
  52. Sooretama
  53. Vargem Alta
  54. Viana
  55. Vila Pavão
  56. Vila Valério
  57. Vila Velha
  58. Vitória
  • Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades do ES devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h

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