Cidades do ES devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia salientado que a previsão é de chuva para o fim de semana no Espírito Santo, principalmente no sábado. Agora, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a expectativa sobre o tempo fechado e emitiu dois alertas de chuva intensa no Estado. Os avisos valem desta sexta-feira (4) até às 11h da manhã de sábado (5).
ALERTA 1 (LARANJA):
O aviso de perigo evidencia que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos atingirem os 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nos seguintes municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
ALERTA 2 (AMARELO):
Nessas cidades classificadas com o alerta de perigo potencial, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos intensos ficam entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja os municípios classificados:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades do ES devem ter chuva forte e ventos de até 100 km/h