Estado permanece com 68 pessoas fora de casa devido às chuvas

Diferença entre desalojados e desabrigados
Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.
Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.
ACUMULADOS DE CHUVA (24 HORAS) - BOLETIM 6H DA MANHÃ
- Marilândia - 77,4 mm
- São Domingos do Norte - 60,93 mm
- Colatina - 55,26 mm
- Santa Maria de Jetibá - 50,42 mm
- Governador Lindenberg - 42,42 mm
- Laranja da Terra - 40,17 mm
- Mantenópolis - 40,14 mm
- Serra - 34,26 mm
- Aracruz - 30,86 mm
- Rio Bananal - 27,4 mm
- Fundão - 26,51 mm
- Brejetuba - 26,2 mm
- Itaguaçu - 26,07 mm
- Ibitirama - 25,2 mm
- Vila Velha - 24,23 mm
15 CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO
- Água Doce do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- São José do Calçado
- Bom Jesus do Norte
- Muqui
- Atílio Vivácqua
- Mimoso do Sul
- Serra
- Anchieta
- Colatina
- Cariacica
- Vila Velha
- Guarapari
- Marilândia
- Vila Pavão