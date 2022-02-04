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Cidades do Sul

Estado permanece com 68 pessoas fora de casa devido às chuvas

O Espírito Santo continua com 67 desalojados e um desabrigado; 15 municípios receberam o alerta moderado para a possibilidade de deslizamento de terra

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 07:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2022 às 07:44
Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após chuva
Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após chuva Crédito: Thales Rodrigues
Na manhã desta sexta-feira (4), o Espírito Santo ainda conta com 68 pessoas fora de casa devido às chuvas que atingem o Estado. 24 horas após o levantamento da Defesa Civil, através do boletim extraordinário, o número de desalojados (67) e desabrigados (1)  permanece.
A maior parte dos desalojados (38) é de Bom Jesus do Norte, onde o Rio Itabapoana transbordou. O município conta ainda com uma pessoa desabrigada, que perdeu a casa e foi acolhida na Creche da Tia Fatinha. Na sequência aparecem Mimoso do Sul, com 25 desalojados, Itapemirim (3) e Muqui (1).
Estado permanece com 68 pessoas fora de casa devido às chuvas

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.

Entenda

ACUMULADOS DE CHUVA (24 HORAS) - BOLETIM 6H DA MANHÃ

  1. Marilândia - 77,4 mm
  2. São Domingos do Norte - 60,93 mm
  3. Colatina - 55,26 mm
  4. Santa Maria de Jetibá - 50,42 mm
  5. Governador Lindenberg - 42,42 mm
  6. Laranja da Terra - 40,17 mm
  7. Mantenópolis - 40,14 mm
  8. Serra - 34,26 mm
  9. Aracruz - 30,86 mm
  10. Rio Bananal - 27,4 mm
  11. Fundão - 26,51 mm
  12. Brejetuba - 26,2 mm
  13. Itaguaçu - 26,07 mm
  14. Ibitirama - 25,2 mm
  15. Vila Velha - 24,23 mm

15 CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO

O boletim da Defesa Civil ainda classifica com o risco moderado a possibilidade de deslizamento de terra em 15 cidades:
  1. Água Doce do Norte
  2. Cachoeiro de Itapemirim
  3. São José do Calçado
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Muqui
  6. Atílio Vivácqua
  7. Mimoso do Sul
  8. Serra
  9. Anchieta
  10. Colatina
  11. Cariacica
  12. Vila Velha
  13. Guarapari
  14. Marilândia
  15. Vila Pavão
Os municípios de Marilândia e Santa Maria de Jetibá ainda receberam o alerta de risco moderado para a possibilidade de alagamentos.

CHUVA VAI CONTINUAR

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva no Espírito Santo deve continuar no fim de semana. A previsão do tempo mostra que o sol fica entre nuvens e chove em algumas regiões no Estado.

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