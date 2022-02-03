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Mais água por aí

Mais de 45 cidades capixabas recebem novo alerta de chuva intensa

Previsão do tempo mostra que deve continuar chovendo no Espírito Santo; alerta de chuva intensa vale até às 10h desta sexta-feira (4)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 11:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 fev 2022 às 11:09
Segunda-feira (18) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória
Inmet emite novo alerta de chuva para mais de 45 cidades no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de chuvas intensas para o Espírito Santo. O alerta laranja, de perigo, vale das 10h desta quinta-feira (3) até às 10h de sexta-feira (4). Como mostra a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os próximos dias serão de chuva no Estado.

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Mais de 45 cidades capixabas recebem novo alerta de chuva intensa
Segundo o Inmet, nos municípios classificados em laranja, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos podem atingir os 100 km/h. Existe ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Ecoporanga
  20. Governador Lindenberg
  21. Guaçuí
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jerônimo Monteiro
  29. Laranja da Terra
  30. Mantenópolis
  31. Mimoso do Sul
  32. Montanha
  33. Mucurici
  34. Muniz Freire
  35. Muqui
  36. Nova Venécia
  37. Pancas
  38. Pedro Canário
  39. Pinheiros
  40. Ponto Belo
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. São Domingos do Norte
  43. São Gabriel da Palha
  44. São José do Calçado
  45. Venda Nova do Imigrante
  46. Vila Pavão

Recomendações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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