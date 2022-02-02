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Vitória foi a capital brasileira mais quente nesta terça (1°)

Levantamento do Climatempo mostra que após registrar 35,5° no último dia de janeiro, a Capital chegou aos 37,1° no primeiro dia de fevereiro

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:40

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2022 às 12:40
O mês de fevereiro começou com os termômetros nas alturas no Espírito Santo. Segundo informações do Climatempo, um dia após registrar o recorde de calor do ano (35,5ºC), a temperatura chegou a 37,1ºC, em Vitória, nesta terça-feira (1º). A cidade teve a temperatura mais alta entre as capitais brasileiras
Sábado de calor em Vitória
O calor foi intenso na Capital capixaba nesta terça (1), com os termômetros acima dos 37 °C Crédito: Ricardo Medeiros
Conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a temperatura máxima chegando aos 37,1°C nesta terça,  a Capital bateu o novo recorde de calor para 2022, superando os 35,5°C registrados no dia anterior. 

RISCO DE TEMPORAIS

Uma frente fria avança em direção do litoral do Espírito Santo começa a intensificar as áreas de instabilidade sobre o Estado. A situação é de atenção para chuva forte e raios nesta quarta-feira e na quinta-feira (3).
Nesta quarta-feira (2), as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, várias vezes durante o dia, em todas as regiões capixabas. Há risco de chuva forte também na Grande Vitória. O aumento da nebulosidade, a chuva e o vento fresco trazido pela frente fria vão fazer a temperatura baixar.
O Climatempo aponta que as pancadas de chuva vão continuar por todo o Estado pelo menos até o domingo.
Vitória foi a capital brasileira mais quente nesta terça

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