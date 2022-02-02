Instituto renova alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, em todo o Espírito Santo. O aviso se iniciou às 10h20 desta quarta-feira (2) e vale até às 11h desta quinta-feira (3).
Segundo o Inmet, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos podem atingir os 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Como mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo vai continuar instável nesta quarta-feira (2) devido à atuação da Zona de Convergência. Chove em todo o Estado e a chuva pode vir em forma de pancadas com trovoadas.
ORIENTAÇÕES DO INMET
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).