Muqui foi a cidade onde mais choveu no ES; oito pessoas estão desalojadas

- Muqui - 95 mm
- Serra - 81,12 mm
- Atílio Vivácqua - 76,2 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 68,72
- São José dos Calçados - 67,6 mm
- Aracruz - 59,01 mm
- Fundão - 57,61 mm
- Rio Novo do Sul - 55,6 mm
- Apiacá - 55,2 mm
- Cariacica - 53,17 mm
- Vila Velha - 50,11 mm
- Castelo - 49,77 mm
- Alegre - 49,02 mm
- Alfredo Chaves - 48,4 mm
- Marechal Floriano - 47,2 mm
- Anchieta - 45,4 mm
- Ibitirama - 43,2 mm
- Iúna - 43 mm
- Irupi - 39,6 mm
- Venda Nova do Imigrante - 38,6 mm
- Afonso Cláudio - 37,02 mm
- Conceição do Castelo - 37 mm
- Guaçuí - 36,2 mm
- Vitória - 36,02 mm
RISCO DE ALAGAMENTO E DESLIZAMENTO
ESTRAGOS
DESALOJADOS
Diferença entre desalojado e desabrigado
Desalojado: pessoa obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.