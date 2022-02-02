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Chuva no ES

Muqui foi a cidade onde mais choveu no ES; oito pessoas estão desalojadas

A cidade do Sul capixaba acumulou quase 100 mm nas últimas 24h segundo a Defesa Civil. Desalojados estão nas cidades de Mimoso do Sul (4), Itapemirim (3) e Muqui (1)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:44
Chuva alaga a BR 262, em frente a shopping de Cariacica
Chuva alaga a BR 262, em frente a shopping de Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
O município de Muqui foi onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo. A cidade do Sul capixaba registrou o acumulado de chuva de 95 mm e lidera a listagem da Defesa Civil, no boletim extraordinário divulgado na manhã desta quarta-feira (2). A chuva forte deixou estragos em três municípios e oito pessoas desalojadas no Estado.
Acumulados de chuva nas últimas 24h:
  1. Muqui - 95 mm
  2. Serra - 81,12 mm
  3. Atílio Vivácqua - 76,2 mm 
  4. Cachoeiro de Itapemirim - 68,72
  5. São José dos Calçados - 67,6 mm
  6. Aracruz - 59,01 mm 
  7. Fundão - 57,61 mm
  8. Rio Novo do Sul - 55,6 mm
  9. Apiacá - 55,2 mm
  10. Cariacica - 53,17 mm
  11. Vila Velha - 50,11 mm
  12. Castelo - 49,77 mm
  13. Alegre - 49,02 mm
  14. Alfredo Chaves - 48,4 mm
  15. Marechal Floriano - 47,2 mm
  16. Anchieta - 45,4 mm
  17. Ibitirama - 43,2 mm
  18. Iúna - 43 mm
  19. Irupi - 39,6 mm
  20. Venda Nova do Imigrante - 38,6 mm
  21. Afonso Cláudio - 37,02 mm
  22. Conceição do Castelo - 37 mm
  23. Guaçuí - 36,2 mm
  24. Vitória - 36,02 mm

RISCO DE ALAGAMENTO E DESLIZAMENTO

O monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostra que a forte chuva no Espírito Santo colocou municípios capixabas em risco moderado para a ocorrência de movimento de massa: Água Doce do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Anchieta e Aracruz.
Há também um alerta de risco moderado para alagamentos em Cariacica. Já as cidades de Muqui e Serra estão classificadas em risco moderado com os dois alertas. 

ESTRAGOS

Entre as cidades onde houve o registro de estragos, o boletim da Defesa Civil mostra que em Mimoso do Sul os muros de uma residência e da Pestalozzi caíram sem deixar vítimas. U uma família foi retirada de casa com segurança devido a um bloco rochoso próximo da residência. 
No município de Itapemirim, um deslizamento de terra atingiu uma residência. A parede caiu, deixando um ferido pessoa e três desalojados. 
Já em Muqui, uma encosta deslizou aos fundos de uma residência de dois pavimentos bem estruturada. Uma idosa está desalojada e foi abrigada na casa da irmã por segurança até a avaliação adequada do problema.

DESALOJADOS

O Espírito Santo tem, até o momento oito desalojados: Mimoso do Sul (4), Itapemirim (3) e Muqui (1). 

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

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