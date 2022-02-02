Imagens feitas com drone deram uma dimensão dos danos na estrutura do galpão Crédito: Crea-ES

A ação do Crea teve por objetivo verificar se o colapso das estruturas se deu somente por ação do tempo ou se derivou de falhas de projeto ou execução. A visita foi coordenada pelos gerentes de Relacionamento Institucional e de Fiscalização do Conselho, engenheiros Giuliano Batistti e Leonardo Leal.

“Na visita aos locais, registramos os danos ocorridos e confirmamos a existência de engenheiro responsável tanto pelo projeto quanto pela execução de algumas das obras atingidas. O próximo passo é realizar uma análise técnica que irá comparar se o que está no projeto foi realmente o executado.”, afirmou Leonardo Leal.

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, que acompanhou a ação da Sede do Conselho, em Vitória, afirmou que as ações nesse período de chuva estão sendo intensificadas.

“Nossa equipe fiscal e técnica está de prontidão para que a segurança da sociedade seja preservada sobretudo nesse período de chuvas. Infelizmente não conseguimos prever esse tipo de situação, mas estamos intensificando nossas ações para que a Engenharia, a Agronomia e as Geociências sejam utilizadas a favor da sociedade e dos nossos profissionais.”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Crea-ES visita estruturas danificadas pela chuva em Guarapari

O galpão de uma empresa de material de construção sofreu danos após chuva forte em Guarapari Crédito: Crea-ES

Segundo o Crea, as ações técnicas e fiscais, que serão continuadas com a apoio dos inspetores regionais do órgão no Estado, nas localidades mais atingidas pelas chuvas, subsidiarão um relatório que contribuirá para Guarapari obter recursos junto às esferas estadual e federal para recuperação das áreas afetadas.