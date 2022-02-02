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Danos após temporal

Crea-ES visita estruturas danificadas pela chuva em Guarapari

Ação teve por objetivo verificar se o colapso de parte do galpão ocorreu por ação do tempo, falhas de projeto ou execução

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 08:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2022 às 08:16
Imagens feitas com drone deram uma dimensão dos danos na estrutura do galpão Crédito: Crea-ES
Após as fortes chuvas que atingiram Guarapari, na Grande Vitória, nesta semana, uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) esteve no município nesta terça-feira (1º) para averiguar a situação estrutural de alguns empreendimentos que sofreram danos.
Como registrado em reportagem de A Gazeta, a tempestade que atingiu a cidade na última segunda-feira (31), danificou o depósito de uma empresa de material de construção e derrubou o teto de uma hamburgueria
A ação do Crea teve por objetivo verificar se o colapso das estruturas se deu somente por ação do tempo ou se derivou de falhas de projeto ou execução. A visita foi coordenada pelos gerentes de Relacionamento Institucional e de Fiscalização do Conselho, engenheiros Giuliano Batistti e Leonardo Leal.
“Na visita aos locais, registramos os danos ocorridos e confirmamos a existência de engenheiro responsável tanto pelo projeto quanto pela execução de algumas das obras atingidas. O próximo passo é realizar uma análise técnica que irá comparar se o que está no projeto foi realmente o executado.”, afirmou Leonardo Leal.
O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, que acompanhou a ação da Sede do Conselho, em Vitória, afirmou que as ações nesse período de chuva estão sendo intensificadas.
“Nossa equipe fiscal e técnica está de prontidão para que a segurança da sociedade seja preservada sobretudo nesse período de chuvas. Infelizmente não conseguimos prever esse tipo de situação, mas estamos intensificando nossas ações para que a Engenharia, a Agronomia e as Geociências sejam utilizadas a favor da sociedade e dos nossos profissionais.”, afirmou.
Crea-ES visita estruturas danificadas pela chuva em Guarapari
O galpão de uma empresa de material de construção sofreu danos após chuva forte em Guarapari Crédito: Crea-ES
Segundo o Crea, as ações técnicas e fiscais, que serão continuadas com a apoio dos inspetores regionais do órgão no Estado, nas localidades mais atingidas pelas chuvas, subsidiarão um relatório que contribuirá para Guarapari obter recursos junto às esferas estadual e federal para recuperação das áreas afetadas.
“O Crea tem um papel social quando atua em situações como essa. Em até cinco dias teremos produzido um material junto à Defesa Civil Municipal que contribuirá para que as famílias atingidas sejam respaldadas e asseguradas nesse momento tão delicado.”, afirmou Jorge Silva.

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