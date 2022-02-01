Covid-19: ES chega a 13.562 mortes e mais de 864 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.562 mortes e 864.965 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 38 óbitos e 16.730 contaminações, conforme dados divulgados nesta terça-feira (1º), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 109.259. Na sequência, aparece Vila Velha (98.988), seguida por Vitória (89.261) e Cariacica (71.929). Na quinta posição está Linhares (44.636), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.276 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.270. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.265 contaminações.
Até esta terça-feira (1), mais de 2,93 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 695.627, com 9.294 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença caiu novamente e está em 1,57% no Estado.