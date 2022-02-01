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Covid: 70% dos internados no ES não tomaram vacina ou têm doses atrasadas

Segundo o governo estadual, 95 mil adultos no Estado recusaram a vacina contra a Covid-19. Pessoas não vacinadas estão ocupando mais leitos e morrendo em maior número

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:45
ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares
A maioria dos leitos no ES é ocupada por pessoas que não tomaram a vacina Crédito: Reprodução
No Espírito Santo, sete em cada dez pacientes internados em leitos para tratamento de Covid-19 nos hospitais públicos não tomaram a vacina ou estão com doses atrasadas. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Ele apontou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (01), que a ausência de imunização pressiona o sistema hospitalar e contribui para o aumento do número de mortes pela doença. 
Nésio destacou ainda que, embora a parcela da população adulta que não tomou nenhuma dose da vacina seja de 3,7%, entre os internados eles são 30%. 
"30% dos pacientes internados em hospitais públicos do Espírito Santo fazem parte do grupo de 3,7% de pessoas adultas não vacinadas no Estado. Temos um total de 70% da ocupação hospitalar de pessoas internadas que não tomaram doses ou que estão com o esquema vacinal incompleto ou atrasado. A vacinação representa a principal medida de saúde pública contra o SARS-CoV-2. Os dados do Espírito Santo acompanham os dados nacionais. Se seguirmos avançando em segundas e terceiras doses, podemos alcançar menores taxas de óbitos e internações"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Como especialistas em saúde afirmam desde o início da pandemia, a presença de uma vacina não impede a infecção pelo coronavírus, mas reduz o risco de morte ou de desenvolver quadro grave. E a ausência do imunizante, como mostram os números no Estado, aumenta a chance de óbito pela doença
O secretário afirmou que, das 152 mortes registradas pela Covid nas primeiras semanas de janeiro deste ano, 65% estava com o esquema vacinal incompleto. Do total de mortes, 16% não recebeu nenhuma dose do imunizante contra a doença.
Considerando as 152 mortes nas primeiras semanas de janeiro:
  • 68,42% eram pessoas idosas
  • 65% estavam com o esquema vacinal incompleto
  • 16% não receberam doses da vacina
De acordo com Nésio Fernandes, a chance de uma pessoa não vacinada morrer pela Covid-19 é 56 vezes maior quando comparada a uma pessoa que tomou as doses do imunizante. Já em relação a alguém que tomou apenas uma dose, a chance de uma pessoa não vacinada morrer por conta da doença é 30 vezes maior.
Apesar do número de não vacinados pressionar a ocupação de leitos, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que os capixabas "aceitaram muito bem a vacina".
"Praticamente 97% dos adultos tomaram uma dose. A aceitação da vacina é muito grande. Mas perto de 95 mil pessoas não tomaram doses. E temos 262 mil doses em atraso. São essas pessoas que estão nos hospitais, que infelizmente vão a óbito. Está muito fácil tomar vacina em qualquer lugar do Espírito Santo", afirmou.

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