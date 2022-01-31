Volta às aulas no Espírito Santo: tudo o que você precisa saber

Vitória adota protocolos para segurança na volta às aulas Crédito: Brunella França/PMV

O mês de fevereiro marca a volta às aulas para crianças, adolescentes e universitários no Espírito Santo . Os estudantes voltam a frequentar as salas de aula de Norte a Sul do Espírito Santo durante um período de expansão da variante Ômicron , mas em um momento importante para o combate à pandemia: a vacinação contra a Covid-19 das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

No que se refere à rede pública e privada de escolas, porém, a vacinação contra a doença não é pré-requisito para que os estudantes frequentem a escola na maioria das cidades. Apenas Guarapari exige o comprovante de vacinação contra a Covid de adolescentes acima dos 12 anos.

A Gazeta fez um levantamento sobre a volta às aulas nas instituições municipais da

fez um levantamento sobre a volta às aulas nas instituições municipais da Grande Vitória , nas estaduais e nas particulares em todo o Espírito Santo.

Veja abaixo perguntas e respostas acerca da retomada das aulas presenciais. Há ainda um detalhamento por cidade da Grande Vitória.

QUANDO AS AULAS SERÃO RETOMADAS? As aulas em escolas municipais serão retomadas no início de fevereiro, mas o dia depende da escolha de cada prefeitura. Nas particulares há uma autonomia de escolha, mas a maioria optou pelo dia 1º de fevereiro. Escolas estaduais terão aula a partir do dia 3 de fevereiro. HAVERÁ RODÍZIO DE ALUNOS? Diferente do que foi visto em 2021, o ano letivo de 2022 começa sem rodízio ou revezamento de alunos. Em escolas estaduais, municipais e particulares, todos os estudantes voltam juntos ao presencial. USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO? Assim como fora das escolas, o uso de máscara de proteção continua sendo obrigatório para alunos de escolas municipais, estaduais e particulares no Espírito Santo.

O ALUNO PRECISA ESTAR VACINADO CONTRA A COVID PRA ESTUDAR? Os alunos acima dos 12 anos que estudam em escolas municipais de Guarapari precisam apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. Nas outras cidades, alunos precisam comprovar vacinação contra outras doenças que constam no Calendário Nacional de Vacinação, mas não contra a Covid.

AULAS EM ESCOLAS PARTICULARES

Desde que cumpram os 200 dias letivos previstos, as escolas particulares do Espírito Santo podem escolher a data de início do ano letivo, mas o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, afirmou que a maioria pretende retomar as aulas no dia 1º de fevereiro. Ele informou ainda que não haverá rodízio entre os alunos, nem a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Contudo, serão mantidos os protocolos sanitários já adotados desde o começo da pandemia, como distanciamento e exigência do uso de máscaras.

AULAS EM ESCOLAS ESTADUAIS

Até 2021, havia apenas 32 escolas de tempo integral e, neste ano, o número aumentou para 132, o que representa um terço do total de instituições da rede estadual. Outro avanço foi a ampliação do Centro de Idiomas. Neste ano, subiu de oito para 17 o número de unidades. Com isso, em 2022, são disponibilizadas sete mil vagas para alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Aulas voltam no dia 3 de fevereiro

100% dos alunos voltarão ao presencial, sem rodízio ou revezamento

Uso de máscara continua obrigatório

Não haverá exigência de comprovante de vacinação contra a Covid

ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

Estudantes com comorbidades severas, apresentando laudo médico impedindo de frequentar a unidade de ensino, poderão ser atendidos pelo ensino remoto emergencial. Cada unidade de ensino se organizará para atender a essa demanda específica. A prefeitura pede ainda às famílias que façam sua parte e que as crianças e estudantes com sintomas gripais não sejam enviados às unidades de ensino.

Aulas voltam no dia 7 de fevereiro

100% dos alunos voltarão ao presencial, sem rodízio ou revezamento

Uso de máscara continua obrigatório

Não haverá exigência de comprovante de vacinação contra a Covid

ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIANA

A Prefeitura de Viana informou que o início do ano letivo está previsto para o próximo dia 7 de fevereiro. Qualquer medida referente adiamento do retorno das aulas será definida na próxima semana. A Secretaria de Educação ressaltou que medidas de precaução e segurança contra a Covid-19 estão em vigor desde o ano de 2021 e seguirão sendo adotadas em 2022.

Aulas voltam no dia 7 de fevereiro

A retomada ocorrerá para 100% dos alunos, sem revezamento

Uso de máscara continua obrigatório

A prefeitura informou que ainda não há posicionamento sobre a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid

ESCOLAS MUNICIPAIS EM VILA VELHA

O município diz que está "preparado para receber os alunos diante dos dois cenários, 100% presencial ou híbrido, dependendo do protocolo de enfrentamento à Covid-19 vigente no momento e da orientação das autoridades de Saúde".

Aulas voltam no dia 7 de fevereiro

Uso de máscara continua obrigatório

Não haverá exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19

ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARIACICA

A Secretaria de Educação de Cariacica informou que, até o momento, mantém as aulas 100% presenciais e só haverá mudanças caso tenha alguma orientação específica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). As aulas começam no dia 08 de fevereiro, e os mesmos protocolos estão mantidos: distanciamento e uso de máscaras. Além disso, todos os profissionais da educação estão vacinados. Sobre alunos com comorbidades, a secretaria diz que até o início das aulas enviará para os pais ou responsáveis todas as orientações.

Aulas voltam no dia 8 de fevereiro

100% dos alunos voltarão ao presencial, sem rodízio ou revezamento

Uso de máscara continua obrigatório

Não será exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19

ESCOLAS MUNICIPAIS DA SERRA

Segundo a Prefeitura da Serra, pais de alunos com comorbidade que não tenham se vacinado podem procurar a escola para orientações quanto ao envio de atividades para casa.

Aulas voltam no dia 4 de fevereiro

100% dos alunos voltarão ao ensino presencial, sem rodízio

Uso de máscara continua obrigatório

ESCOLAS MUNICIPAIS DE GUARAPARI

Os alunos com comorbidades afastados pelo médico do contexto escolar têm direito às atividades remotas. Conforme Decreto Municipal nº 803/2021, os alunos acima de 12 anos deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Aulas voltam no dia 3 de fevereiro

100% dos alunos voltarão ao presencial, sem rodízio ou revezamento

Uso de máscara continua obrigatório

Alunos acima dos 12 anos precisam apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARTICULARES E FEDERAIS

Campus de Boa Vista da UVV: universidade terá ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19 disponível a todos os alunos e funcionários. Crédito: UVV/Divulgação

UNIVERSIDADE VILA VELHA

As aulas de graduação serão retomadas em 8 de fevereiro. Já as aulas de pós-graduação iniciarão a partir do dia 15.

Previsão é de que as aulas aconteçam de forma presencial.

Universidade terá ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19 disponível a todos os alunos e funcionários a partir da semana de volta às aulas, no Centro de Vivências, Campus Boa Vista.

ESTÁCIO DE SÁ

A previsão é de que as aulas sejam retomadas após a segunda quinzena de fevereiro, de forma presencial

Caso haja exigência de comprovante de vacinação por parte dos órgãos reguladores, a faculdade Estácio cumprirá as determinações

Protocolos já adotados desde o início da pandemia serão mantidos, como afastamento, uso do álcool e de máscaras nos ambientes da instituição

FAESA

A volta às aulas será no dia 07 de fevereiro para os veteranos e no dia 21 para os alunos calouros

A instituição informou que está com seu protocolo de biossegurança atualizado e está preparada para receber seus alunos na modalidade presencial

MULTIVIX

As aulas serão retomadas no dia 21 de fevereiro para veteranos e em 07 de março para calouros

Para retorno 100% presencial, a faculdade está aguardando novas diretrizes dos governos Federal, Estadual e Municipal. Por enquanto, a definição é de retorno no modelo híbrido

Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação

A instituição manteve os protocolos sanitários que já vinham sendo aplicados, como aferição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, entre outros

UCL

As aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato

Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação

"Desde o início da pandemia, adaptamos nossos espaços ao rígido protocolo sanitário a que estamos submetidos e, ainda que não sejamos obrigados a manter algumas regras, como as referentes à de circulação e ao distanciamento em áreas de convivência, mantivemos as orientações de segurança que aplicamos no auge da onda que nos afetou no ano passado.”

UFES

As aulas referentes ao semestre letivo 2021/2 (que teve início no dia 3 de novembro de 2021) recomeçaram em 24 de janeiro, após o recesso de final de ano

As atividades deste semestre vão até o dia 26 de março e seguem em formato híbrido (remoto + presencial), com exceção da parte prática das disciplinas e para estudantes dos cursos da área de saúde

O primeiro semestre letivo de 2022 terá início em 18 de abril, mas ainda não há definição sobre o formato



Continuará sendo exigida a apresentação do comprovante de vacinação para servidores técnicos, professores e estudantes



IFES