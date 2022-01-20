Como escolher a mochila certa para seu filho na volta às aulas

Pais devem observar a quantidade de peso que as crianças estão carregando nas mochilas para evitar problemas futuros Crédito: Feepik

Com as aulas chegando, toda atenção é redobrada quanto ao volume de peso que crianças e adolescentes carregam nas costas. Isso pode acarretar desde incômodos leves, como algumas dores nos ombros ou nas costas, como a problemas maiores, desde alteração na postura, na forma de caminhar, podendo evoluir para uma escoliose, por exemplo.

Segundo a fisioterapeuta Franciely Marim de Oliveira Dalla Bernardina, são comuns, em seu consultório, queixas de pais cujos filhos estão com algum tipo de alteração postural e dores, principalmente na coluna vertebral, musculaturas localizadas do pescoço aos ombros.

“Nos dez anos que trabalho com Reeducação Postural, recebo muitos pais, crianças e adolescentes no consultório com essas queixas. Alguns casos inclusive, com desvios laterais na coluna (escoliose) ou alteração das curvaturas fisiológicas (hipercifose, hiperlordose, retificação). Relatos sobre o excessivo peso da mochila escolar , e posturas durante o estudo são as reclamações mais comuns entre os pacientes”, conta.

Para evitar que isso aconteça, é preciso que os pais observem desde o tamanho da mochila infantil , por exemplo, se é compatível com a altura da criança, ou seja, evitar comprar mochilas muito grandes, pensando no futuro, quando a criança crescer. “Ela deve ser proporcional ao tamanho das costas da criança ou adolescente para melhor distribuição do peso, sem ultrapassar a altura dos ombros e quadris, e a largura do tronco. Deve-se considerar o peso da mochila, para que somado ao material escolar não sobrecarregue a criança”, aconselha.

O peso excessivo da mochila escolar e postura errada durante o estudo são as reclamações mais comuns Crédito: Feepik

Segundo Franciely, o peso total da mochila com os materiais escolares não deve ser maior que 10% a 15% do peso corporal do aluno. E deve ser carregada com as duas alças nos ombros e bem ajustada ao corpo do aluno. E para as crianças que fazem uso da mochila de rodinhas ou mochilete, é importante não só avaliar o peso, como também a forma de carregá-las.

“A mochila e a haste devem ser proporcionais à altura da criança, para que a mesma possa andar ereta ao carregar a mochila. A haste deve ficar em um ângulo de 30 graus em relação ao braço da criança. Observar também o peso da mochila, evitando sobrecarga quando adicionado o material escolar”, adverte.

QUAL ESCOLHER?

Peso total da mochila não deve ser maior que 10% a 15% do peso corporal do aluno Crédito: Omar Roque/Unsplash

Tendo em vista o cuidado com a saúde das crianças e adolescentes, muitos pais devem procurar pelas melhores opções de mochilas na hora de fazer as compras da lista de material escolar . Já ter em mente quais os melhores modelos e opções é uma vantagem, principalmente dentro de um universo com centenas de opções, como avalia Valmir Pertel Junior, comercial responsável pela compra de material escolar na Megalar.

“Quando falamos de mochilas, estamos lidando com um universo bem grande. São mais de 400 modelos variados, em marcas, tamanhos e cores e estampas. Há opções com ou sem rodinha, para crianças de todas as idades. Nesse caso é importante observar as orientações de profissionais especializados e avaliar o tamanho da mochila em relação à criança”, observa.

Por conta desse cuidado, muitos pais levam os filhos às lojas no momento da compra, o que é positivo, segundo Valmir, já que é possível experimentar no local a mochila e ver se ela se ajusta adequadamente à criança ou adolescente.

Os pais devem observar também o peso que é carregado nas mochilas com rodinhas, ou mochiletes Crédito: Megalar/Divulgação

“Além disso, vale observar os detalhes do material, já que algumas mochilas possuem detalhes no zíper, relevo nos desenhos, por exemplo, o que dá um charme a mais ao produto, e fazer uma pesquisa de preço”, conta.

estojos e Segundo Valmir, a empresa trabalha com várias marcas e tem como um dos seus principais departamentos o de papelaria , com mais de 4 mil itens diferentes, como cadernos lancheiras . E como todo ano há uma novidade diferente, desde temas preferidos pelas crianças e adolescentes, como um desenho ou série da vez até mesmo a marcas cultuadas, isso pode deixar os pais em dúvida na hora de comprar.

“Por isso, temos um time de atendimento que pode ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o produto e até encontrar algum modelo que possa ter esgotado no estoque da loja onde o cliente está. Além disso, é possível fazer a compra pelo site www.megalar.com.br e receber todos os produtos em casa. Nesse caso, se precisar de ajuda, os pais podem nos contatar via Whatsapp no número (27) 3723-8810”, adianta.

6 DICAS PARA USAR A MOCHILA DE FORMA CORRETA

Aluno só deve carregar na mochila os materiais destinados à aula do dia Crédito: Freepik