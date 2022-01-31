Leitos do Hospital Materno-Infantil, na Serra, para pacientes com a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ES suspende cirurgias eletivas na rede pública e privada

A decisão foi publicada neste domingo (30) em uma edição extra do Diário Oficial. O documento informa que, no caso das cirurgias eletivas na rede privada, só deve haver suspensão nas unidades assistências que alcançarem 85% de ocupação hospitalar ou de UTI. Se houver escassez de recursos humanos devido ao afastamento laboral de trabalhadores infectados, as unidades poderão determinar a suspensão das cirurgias com indicadores de ocupação inferiores aos determinados.

Conforme explica o site da Fundação Inova Capixaba, do governo do Estado, as cirurgias eletivas são aquelas programadas, não consideradas de urgência e que o médico agenda o dia e o horário para sua realização. Geralmente, é realizada após diversos exames feitos para garantir as melhores condições de saúde dos pacientes.

A determinação feita pelo governo considera os seguintes critérios:

O agravamento da pandemia em razão da 4ª expansão da curva de casos, internações e óbitos pela Covid-19 no Estado do Espírito Santo; Incremento rápido da demanda por assistência à saúde na rede pública e privada; Crescente ausência de trabalhadores da saúde, que já afastaram mais de 9.000 trabalhadores infectados pelo SARS-COV-2 nas 4 primeiras semanas de janeiro; Momento epidemiológico em que a alta transmissibilidade da cepa circulante tem demandado por mais leitos de isolamento, com consequente diminuição dos leitos operacionais; Prazo de realização das cirurgias de acordo com a sua classificação, compreendendo: cirurgias de emergência (em até uma hora), cirurgia de urgência (em até 24 horas), cirurgias de urgência eletiva (dentro de duas semanas), cirurgias eletivas essenciais (no prazo de 3 a 8 semanas) e cirurgias eletivas não-essenciais (em até 3 meses); Atendimento à solicitação apresentada pela rede privada de saúde, frente ao cenário de aumento da pressão assistencial hospitalar, concomitante ao impacto por afastamento médico de grande parte dos trabalhadores;

Na manhã desta segunda-feira (31), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um comunicado em vídeo explicando a decisão. Confira o pronunciamento completo abaixo:

SECRETÁRIO FALOU EM "SUSPENSÃO GRADUAL"

No dia 17 de janeiro, a possibilidade de suspensão das cirurgias foi comentada por Nésio Fernandes. Na ocasião, ele informou que o Estado poderia suspender de forma gradual para disponibilizar mais leitos a pacientes com Covid-19.