Vídeo: chuva alaga e deixa estragos em cidades da Grande Vitória

Chuva na noite desta terça-feira (1º) foi suficiente para alagar diversas cidades Crédito: Leitores | A Gazeta

Na BR 262 , em Cariacica , a quantidade de água foi tanta que transformou a rodovia federal praticamente em um rio. Nas imagens é possível ver ônibus do Sistema Transcol com as rodas praticamente cobertas e motoristas com dificuldades para passar pelo local.

Your browser does not support the video tag.

No bairro Flexal III, também em Cariacica, a Avenida Nossa Senhora da Penha também ficou alagada. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro. Confira o vídeo dele:

Your browser does not support the video tag.

Ainda no município, os residentes no Condomínio Residencial Mochuara, no bairro Rio Branco, enviaram relato à reportagem de A Gazeta contando os frequentes alagamentos na comunidade, que deixam carros e garagens submersas, como é possível observar na gravação:

Your browser does not support the video tag.

SERRA

Em Colina de Laranjeiras, na Serra , vídeos registrados por um morador mostram raios e a BR 101 totalmente alagada e com o trânsito interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a via só foi totalmente liberada às 23h50.

Your browser does not support the video tag.

VIANA

A cidade de Viana também sofreu com a força da água. No vídeo enviado por Juliana Prando é possível ver a BR 101 alagada próximo a um supermercado e um banco do bairro Marcílio de Noronha.

Your browser does not support the video tag.

VEM MAIS CHUVA POR AÍ