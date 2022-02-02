Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempestade

Vídeo: chuva alaga e deixa estragos em cidades da Grande Vitória

Previsão do tempo se cumpriu e municípios da Grande Vitória sofreram com o temporal que atingiu a região na noite desta terça-feira (1°)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 07:51

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2022 às 07:51
Chuva na noite desta terça-feira (1º) foi suficiente para alagar diversas cidades Crédito: Leitores | A Gazeta
A noite desta terça-feira (1º) foi de ventos, raios e chuva forte nos municípios da Grande Vitória. Imagens registradas em diversos pontos da Região Metropolitana mostram os alagamentos e estragos deixados pela tempestade. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve continuar instável nesta quarta-feira (2).
Na BR 262, em Cariacica, a quantidade de água foi tanta que transformou a rodovia federal praticamente em um rio. Nas imagens é possível ver ônibus do Sistema Transcol com as rodas praticamente cobertas e motoristas com dificuldades para passar pelo local. 
No bairro Flexal III, também em Cariacica, a Avenida Nossa Senhora da Penha também ficou alagada. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro. Confira o vídeo dele:
Ainda no município, os residentes no Condomínio Residencial Mochuara, no bairro Rio Branco, enviaram relato à reportagem de A Gazeta contando os frequentes alagamentos na comunidade, que deixam carros e garagens submersas, como é possível observar na gravação: 

SERRA

Em Colina de Laranjeiras, na Serra, vídeos registrados por um morador mostram raios e a BR 101 totalmente alagada e com o trânsito interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via só foi totalmente liberada às 23h50. 

VIANA

A cidade de Viana também sofreu com a força da água. No vídeo enviado por Juliana Prando é possível ver a BR 101 alagada próximo a um supermercado e um banco do bairro Marcílio de Noronha.

VEM MAIS CHUVA POR AÍ

Segundo o Incaper, nesta quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da Zona de Convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Espírito Santo. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
Confira a previsão do tempo completa para esta semana

Veja Também

Alertas vermelho e laranja: ventos podem passar dos 100km/h no ES

Fevereiro começa com tempo instável e tempestades no Estado

Cidade do ES foi a mais quente do Brasil no último dia de janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Grande Vitória Incaper Previsão do Tempo tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados