Vídeo: chuva alaga e deixa estragos em cidades da Grande Vitória

A noite desta terça-feira (1º) foi de ventos, raios e chuva forte nos municípios da Grande Vitória. Imagens registradas em diversos pontos da Região Metropolitana mostram os alagamentos e estragos deixados pela tempestade. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve continuar instável nesta quarta-feira (2).
No bairro Flexal III, também em Cariacica, a Avenida Nossa Senhora da Penha também ficou alagada. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro. Confira o vídeo dele:
Ainda no município, os residentes no Condomínio Residencial Mochuara, no bairro Rio Branco, enviaram relato à reportagem de A Gazeta contando os frequentes alagamentos na comunidade, que deixam carros e garagens submersas, como é possível observar na gravação:
SERRA
Em Colina de Laranjeiras, na Serra, vídeos registrados por um morador mostram raios e a BR 101 totalmente alagada e com o trânsito interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via só foi totalmente liberada às 23h50.
VIANA
A cidade de Viana também sofreu com a força da água. No vídeo enviado por Juliana Prando é possível ver a BR 101 alagada próximo a um supermercado e um banco do bairro Marcílio de Noronha.
VEM MAIS CHUVA POR AÍ
Segundo o Incaper, nesta quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da Zona de Convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Espírito Santo. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.