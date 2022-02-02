Carro é engolido por buraco em Ilha de Santa Maria, em Vitória

Carro cai em buraco da Cesan no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um carro caiu em um buraco em uma avenida no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (2). O veículo, modelo Fiat Uno, ficou com duas rodas suspensas, dado o tamanho do buraco no qual caiu.

O buraco, que não estava visível por conta da quantidade de água acumulada na pista em decorrência das chuvas que atingiram a Grande Vitória na noite desta terça-feira (1), se abriu por conta de uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ).

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Carro caiu em buraco em Vitória

Em contato com a reportagem da TV Gazeta, a Cesan explicou que técnicos da companhia já estão no local para averiguar a situação.

CHUVAS CAUSARAM ESTRAGOS

Em bairros como Flexal II, em Cariacica, também foram registrados alagamentos. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro.