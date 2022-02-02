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Depois das chuvas

Carro é engolido por buraco em Ilha de Santa Maria, em Vitória

O veículo, modelo Fiat Uno, ficou com duas rodas suspensas, dado o tamanho do buraco; equipes da Cesan foram ao local do acidente para averiguar a situação

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:41

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:41
Carro cai em buraco da Cesan no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória
Carro cai em buraco da Cesan no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um carro caiu em um buraco em uma avenida no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (2). O veículo, modelo Fiat Uno, ficou com duas rodas suspensas, dado o tamanho do buraco no qual caiu.
O buraco, que não estava visível por conta da quantidade de água acumulada na pista em decorrência das chuvas que atingiram a Grande Vitória na noite desta terça-feira (1), se abriu por conta de uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

Carro caiu em buraco em Vitória

Em contato com a reportagem da TV Gazeta, a Cesan explicou que técnicos da companhia já estão no local para averiguar a situação.

CHUVAS CAUSARAM ESTRAGOS

As chuvas que acometeram a Grande Vitória durante a noite desta terça-feira (1) causaram estragos na região Metropolitana. Pontos de alagamento foram observados em rodovias como a BR 262, em Cariacica, e a BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra e também em Viana.
Em bairros como Flexal II, em Cariacica, também foram registrados alagamentos. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro.
Segundo o Incaper, nesta quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da zona de convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Espírito Santo. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.

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