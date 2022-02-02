Carro é engolido por buraco em Ilha de Santa Maria, em Vitória

Um carro caiu em um buraco em uma avenida no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (2). O veículo, modelo Fiat Uno, ficou com duas rodas suspensas, dado o tamanho do buraco no qual caiu.
O buraco, que não estava visível por conta da quantidade de água acumulada na pista em decorrência das chuvas que atingiram a Grande Vitória na noite desta terça-feira (1), se abriu por conta de uma obra da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
Carro caiu em buraco em Vitória
Em contato com a reportagem da TV Gazeta, a Cesan explicou que técnicos da companhia já estão no local para averiguar a situação.
CHUVAS CAUSARAM ESTRAGOS
As chuvas que acometeram a Grande Vitória durante a noite desta terça-feira (1) causaram estragos na região Metropolitana. Pontos de alagamento foram observados em rodovias como a BR 262, em Cariacica, e a BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra e também em Viana.
Em bairros como Flexal II, em Cariacica, também foram registrados alagamentos. Em áudio enviado à produção da TV Gazeta, o morador Ailton Pereira relatou que em épocas de chuva os moradores acabam perdendo os próprios bens e pediu melhorias na infraestrutura do bairro.
Segundo o Incaper, nesta quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da zona de convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Espírito Santo. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.