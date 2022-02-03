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Sol? Chuva deve permanecer durante o fim de semana no ES

Chuva que marcou os primeiros dias de fevereiro deve continuar no primeiro fim de semana do mês e será acompanhada de sol entre nuvens

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 09:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 fev 2022 às 09:48
Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória
O tempo nublado dos últimos dias deve permanecer também no sábado e domingo próximos Crédito: Ricardo Medeiros
A chuva que marcou os primeiros dias de fevereiro no Espírito Santo deve continuar no fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol fica entre nuvens e chove em algumas regiões no Estado.
Nesta sexta-feira (4), a chuva atinge as regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória chove de forma fraca no início da manhã. Em outras áreas do Estado, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e Região Metropolitana.
O tempo continua instável no sábado (5). O sol aparece entre nuvens e chove em todas as regiões, diminuindo as temperaturas no Estado.
Por fim, o domingo (6) será de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste. No restante do Estado não chove.
Chuva deve permanecer durante o fim de semana no ES

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