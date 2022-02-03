Sol? Chuva deve permanecer durante o fim de semana no ES

O tempo nublado dos últimos dias deve permanecer também no sábado e domingo próximos Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta sexta-feira (4), a chuva atinge as regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória chove de forma fraca no início da manhã. Em outras áreas do Estado, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e Região Metropolitana.

O tempo continua instável no sábado (5). O sol aparece entre nuvens e chove em todas as regiões, diminuindo as temperaturas no Estado.

Por fim, o domingo (6) será de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste. No restante do Estado não chove.