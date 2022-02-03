Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízos

Chuvas provocam estragos, acidentes e interditam estradas no Sul do ES

Vias rurais de Mimoso do Sul e que ligam o município a Muqui amanheceram bloqueadas. Em Mimoso, motorista e carona de um veículo ficaram feridos com o desmoronamento de parte de uma estrada

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 fev 2022 às 10:32
Ruas amanhecem alagadas e estradas interditadas no Sul
Ruas amanhecem alagadas e estradas interditadas no Sul Crédito: Montagem| A Gazeta
A chuva forte na tarde de quarta-feira (02) e também na madrugada desta quinta-feira (03) deixou ruas de Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte, alagadas. Estradas no interior do município e na cidade vizinha, em Muqui, também ficaram interditadas por conta da queda de árvores e deslizamento de terra. Equipes da Prefeitura trabalham para a liberação das vias.
Segundo a Defesa Civil de Mimoso do Sul, acesso principal ao distrito de Santo Antônio está coberto pela água após o rio transbordar. Várias ruas da cidade também estão alagadas. Os motoristas que transitam na ES 177, que liga Mimoso a Muqui, devem ter atenção por conta das barreiras que desceram na noite desta quarta-feira (2).
Ainda no município, a ES 391, principal ligação entre Mimoso e os distritos de São Pedro, Santo Antônio e Conceição do Muqui amanheceram com pontos de alagamentos e queda de barreiras. 

INTERDIÇÕES E ACIDENTE

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que quanto a interdição total da ES-391 trecho Mimoso do Sul ao distrito de Conceição do Muqui no Km 2, equipes estão no local com equipamentos para desobstrução. A rota alternativa é descer pela ES-177 não pavimentada até distrito de São Pedro do Itabapoana, e depois pela estrada municipal até entroncamento da ES-391 para Conceição. 
No local conhecido como Morro do Cristo, o motorista de um veículo e o carona acabaram feridos ao cair numa cratera na noite de quarta. O local, segundo a Defesa Civil, estava sinalizado. Em um vídeo, gravado na manhã desta quinta-feira (3), o coordenador, Leonardo Vieira, pede a atenção dos motoristas ao trafegarem por áreas de risco. 

BOM JESUS DO NORTE

Em Bom Jesus do Norte, o Rio Itabapoana transbordou e atingiu a marca de três metros acima do normal. Segundo a Defesa Civil do município, ele transborda quando ultrapassa a marca de 2m10 metros.
Por contada cheia, quatro ruas amanheceram alagadas (uma no centro e três no bairro Silvana) e quase 40 pessoas estão desalojadas, e uma está desabrigada.
Chuvas provocam estragos, acidentes e interditam estradas no Sul do ES

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Rio Itapemirim sofreu leve elevação com as fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil do município, há registros de ocorrências no distrito de Coutinho, com casas alagadas e também na localidade de Alto Moledo, por conta da drenagem. O órgão também foi acionado após a queda de parte de uma árvore na Samuel Levi, bairro Aquidaban.

Veja Também

Chuvas fortes deixam 49 pessoas desalojadas no Espírito Santo

Chuva deixa moradores sem luz por mais de 24h em bairro de Cachoeiro

Chuva forte: ES registrou mais de 7,5 mil raios nesta terça-feira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES Mimoso do Sul Muqui Bom Jesus do Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados