Chuvas provocam estragos, acidentes e interditam estradas no Sul do ES

Ruas amanhecem alagadas e estradas interditadas no Sul Crédito: Montagem| A Gazeta

Segundo a Defesa Civil de Mimoso do Sul, acesso principal ao distrito de Santo Antônio está coberto pela água após o rio transbordar. Várias ruas da cidade também estão alagadas. Os motoristas que transitam na ES 177, que liga Mimoso a Muqui, devem ter atenção por conta das barreiras que desceram na noite desta quarta-feira (2).

Ainda no município, a ES 391, principal ligação entre Mimoso e os distritos de São Pedro, Santo Antônio e Conceição do Muqui amanheceram com pontos de alagamentos e queda de barreiras.

INTERDIÇÕES E ACIDENTE

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que quanto a interdição total da ES-391 trecho Mimoso do Sul ao distrito de Conceição do Muqui no Km 2, equipes estão no local com equipamentos para desobstrução. A rota alternativa é descer pela ES-177 não pavimentada até distrito de São Pedro do Itabapoana, e depois pela estrada municipal até entroncamento da ES-391 para Conceição.

No local conhecido como Morro do Cristo, o motorista de um veículo e o carona acabaram feridos ao cair numa cratera na noite de quarta. O local, segundo a Defesa Civil, estava sinalizado. Em um vídeo, gravado na manhã desta quinta-feira (3), o coordenador, Leonardo Vieira, pede a atenção dos motoristas ao trafegarem por áreas de risco.

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BOM JESUS DO NORTE

Em Bom Jesus do Norte, o Rio Itabapoana transbordou e atingiu a marca de três metros acima do normal. Segundo a Defesa Civil do município, ele transborda quando ultrapassa a marca de 2m10 metros.

Por contada cheia, quatro ruas amanheceram alagadas (uma no centro e três no bairro Silvana) e quase 40 pessoas estão desalojadas, e uma está desabrigada.

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