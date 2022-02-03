Chuvas provocam estragos, acidentes e interditam estradas no Sul do ES

A chuva forte na tarde de quarta-feira (02) e também na madrugada desta quinta-feira (03) deixou ruas de Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte, alagadas. Estradas no interior do município e na cidade vizinha, em Muqui, também ficaram interditadas por conta da queda de árvores e deslizamento de terra. Equipes da Prefeitura trabalham para a liberação das vias.
Segundo a Defesa Civil de Mimoso do Sul, acesso principal ao distrito de Santo Antônio está coberto pela água após o rio transbordar. Várias ruas da cidade também estão alagadas. Os motoristas que transitam na ES 177, que liga Mimoso a Muqui, devem ter atenção por conta das barreiras que desceram na noite desta quarta-feira (2).
Ainda no município, a ES 391, principal ligação entre Mimoso e os distritos de São Pedro, Santo Antônio e Conceição do Muqui amanheceram com pontos de alagamentos e queda de barreiras.
INTERDIÇÕES E ACIDENTE
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que quanto a interdição total da ES-391 trecho Mimoso do Sul ao distrito de Conceição do Muqui no Km 2, equipes estão no local com equipamentos para desobstrução. A rota alternativa é descer pela ES-177 não pavimentada até distrito de São Pedro do Itabapoana, e depois pela estrada municipal até entroncamento da ES-391 para Conceição.
No local conhecido como Morro do Cristo, o motorista de um veículo e o carona acabaram feridos ao cair numa cratera na noite de quarta. O local, segundo a Defesa Civil, estava sinalizado. Em um vídeo, gravado na manhã desta quinta-feira (3), o coordenador, Leonardo Vieira, pede a atenção dos motoristas ao trafegarem por áreas de risco.
BOM JESUS DO NORTE
Em Bom Jesus do Norte, o Rio Itabapoana transbordou e atingiu a marca de três metros acima do normal. Segundo a Defesa Civil do município, ele transborda quando ultrapassa a marca de 2m10 metros.
Por contada cheia, quatro ruas amanheceram alagadas (uma no centro e três no bairro Silvana) e quase 40 pessoas estão desalojadas, e uma está desabrigada.
Chuvas provocam estragos, acidentes e interditam estradas no Sul do ES
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Em Cachoeiro de Itapemirim, o Rio Itapemirim sofreu leve elevação com as fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil do município, há registros de ocorrências no distrito de Coutinho, com casas alagadas e também na localidade de Alto Moledo, por conta da drenagem. O órgão também foi acionado após a queda de parte de uma árvore na Samuel Levi, bairro Aquidaban.