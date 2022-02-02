Chuva forte - ES registrou mais de 7,5 mil raios nesta terça-feira
Mais de 7,5 mil raios foram registrados no Espírito Santo nesta terça-feira (1º), quando a chuva forte causou transtornos e alagamentos em vários pontos do Estado. Os dados são do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo o Elat, foram 7.675 raios no Estado, sendo que 4.215 deles tocaram o solo. Na Grande Vitória, foram 1.131 raios, sendo que 732 raios que tocaram o solo.
E a chuva forte deve continuar no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, em todo o Estado. O aviso vale até às 11h desta quinta-feira (3).
Segundo o Inmet, chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos podem atingir os 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Como mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo vai continuar instável nesta quarta-feira (2) devido à atuação da Zona de Convergência. Chove em todo o Estado e a chuva pode vir em forma de pancadas com trovoadas.
