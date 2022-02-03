Chuva deixa moradores sem luz por mais de 24h em bairro de Cachoeiro

Os moradores da Rua João Sasso, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , ficaram mais de 24 horas sem energia. O problema começou às 18h de terça-feira (1º) e afetou pelo menos 20 famílias e um produtor de leite. O fornecimento foi restabelecido somente por volta de 21h20 desta quarta (2).

Segundo o morador Nelson Cunha, a energia acabou assim que a chuva atingiu a região no fim da tarde de terça-feira. Ele afirma que não é a primeira vez que isso acontece. “Qualquer ameaça de chuva, ficamos sem energia. Antes, eram no máximo de quatro a cinco horas sem luz. Agora, o problema se estende por mais tempo”, disse.

Nelson destacou que a falta de energia no bairro prejudicou muitas pessoas. “Aqui, vinte famílias dependem da energia”, destacou. Ele, por exemplo, teve que usar a água de uma bomba de poço para tomar banho e precisou se deslocar para outro lugar a fim de encontrar sinal para o celular.

Quem também foi prejudicado pelo problema foi o produtor de leite, conhecido como Seu Valdeir, que é vizinho de Nelson. “O leite azedou, uns 500 litros”, explicou o morador.

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O QUE DIZ A EDP

EDP – empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região – informou que uma equipe da concessionária foi ao local para normalizar o serviço.

A concessionária explicou ainda que a forte chuva em Cachoeiro provocou aumento no volume de ocorrências relacionadas ao sistema elétrico, e levou a queda de galhos sobre a rede elétrica.

“A Distribuidora atua com parceria para o monitoramento do clima e age de forma estratégica com reforço preventivo das equipes para o atendimento a ocorrências relacionadas à distribuição de energia elétrica e estas estão atuando para o reparo das redes danificadas o quanto antes. O tempo de trabalho e restabelecimento em cada ocorrência varia de acordo com a complexidade de cada caso”, comunicou, em nota.

PREFEITURA PROMETE OBRAS

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro divulgou que, nesta quinta-feira (3), começam as obras para melhorias do sistema de drenagem na Rua João Sasso. As intervenções devem durar cerca de 30 dias.

Segundo a administração municipal, a obra será realizada no trecho entre os números 119 e 241 (próximo à entrada da rua Amélia Molinaroli), e vai abranger apenas a área de acostamento. “Serão realizadas a desobstrução da rede de drenagem, substituição das manilhas danificadas e limpeza das caixas de captação de água das chuvas”, informou o órgão.

O secretário de Manutenção e Serviços, Vander Maciel, explicou que os serviços serão feitos com o intuito de trazer melhorias para a região. “São intervenções necessárias para melhorar o escoamento da água nesse trecho, onde há ocorrência de alagamento quando chove mais forte. Fizemos uma avaliação técnica da área, que apontou que esses serviços serão suficientes para solucionar esse problema”, disse.