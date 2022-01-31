População assustada

Vídeo: temporal causa alagamentos e transtornos em Cachoeiro

Chuva forte na tarde desta segunda-feira (31) alagou ruas do Centro do município, derrubou folhas de palmeiras sobre carros que trafegavam em rua e provocou até queda de árvore

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:29

Lara Mireny

A chuva forte registrada na tarde desta segunda-feira (31), que causou prejuízos a comerciantes de Guarapari, também causou estragos em Cachoeiro de Itapemirim. No município do Sul do Estado, o temporal deixou ruas alagadas, derrubou árvore e provocou outros transtornos. Em imagens compartilhadas em redes sociais, é possível observar que a ventania fez folhas de palmeiras caírem sobre os carros que trafegavam pela Rua 25 de Março, no Centro, além de derrubar placas de comércios que estavam na calçada.
O segurança Osvaldo Hernandez, que trabalha no Centro do município, disse o temporal foi acompanhado de muitos relâmpagos e assustou a população. “O tempo fechou por volta das 15h30”, disse.
Segundo ele, devido ao alagamento nas ruas, a água entrou em algumas lojas e molhou roupas que estavam à venda. “Carros passavam e jogavam água para dentro dos estabelecimentos”, relatou o segurança.
Na Rua Capitão Deslandes, a loja de roupas Brasileira Magazin teve que fechar algumas portas do imóvel para evitar que a água entrasse no local. “Sempre temos que trabalhar com algumas portas fechadas quando chove assim”, comentou uma vendedora.
A Avenida Francisco Lacerda de Aguiar foi tomada pela água. Uma funcionária da Drogaria Júlia, localizada na via, informou que a avenida ficou totalmente alagada. “Isso acontece toda vez que dá uma chuva mais forte”, disse.

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

Demandada pela reportagem, a Defesa Civil de Cachoeiro disse que registrou, além de alagamentos em vários pontos da cidade, a queda de uma árvore sobre fios de alta tensão, no bairro Teixeira Leite; queda de galhos de palmeiras, no centro; e um talude que começou a desmoronar no Bairro Alto União. No local, uma equipe do órgão avalia as condições da área
Chuva alaga ruas e derruba árvore em Cachoeiro de Itapemirim
Uma árvore caiu sobre os fios no bairro Teixeira Leite Crédito: Redes Sociais
Prefeitura de Cachoeiro confirmou alagamentos no Centro e em algumas ruas do município. Em relação à queda de galhos e folhas das palmeiras sobre os carros, mostrada no vídeo que abre esta matéria, a administração municipal disse que ninguém se feriu.

