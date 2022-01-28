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ES 164

Acidente em Cachoeiro: caminhão sai da pista e motorista fica ferido

O homem contou aos militares que perdeu o controle do veículo em uma curva na serra de Soturno, na madrugada desta sexta (28); veja vídeo

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 11:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2022 às 11:50
Motorista fica ferido em acidente em serra de Cachoeiro
Motorista fica ferido em acidente em serra de Cachoeiro Crédito: Reprodução
O motorista de um caminhão, carregado de bananas, ficou ferido após acidente na ES 164, em Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (28).
Quando a polícia chegou ao local, o motorista do caminhão já estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele disse aos militares que perdeu o controle do veículo em uma curva e, em seguida, aconteceu o acidente.
O caminhão parou às margens da rodovia após quebrar uma cerca de arame. Por pouco o veículo não caiu em uma ribanceira.
O motorista foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro. A empresa responsável pelo caminhão fez a retirada da carga, que ficou espalhada na pista, e o Corpo de Bombeiros limpou a rodovia. O estado de saúde do motorista não foi informado pelo hospital.

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