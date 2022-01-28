Acidente em Cachoeiro: caminhão sai da pista e motorista fica ferido

O motorista de um caminhão, carregado de bananas, ficou ferido após acidente na ES 164, em Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (28).
Quando a polícia chegou ao local, o motorista do caminhão já estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele disse aos militares que perdeu o controle do veículo em uma curva e, em seguida, aconteceu o acidente.
O caminhão parou às margens da rodovia após quebrar uma cerca de arame. Por pouco o veículo não caiu em uma ribanceira.
O motorista foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro. A empresa responsável pelo caminhão fez a retirada da carga, que ficou espalhada na pista, e o Corpo de Bombeiros limpou a rodovia. O estado de saúde do motorista não foi informado pelo hospital.