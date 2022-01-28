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Heliomar Venancio

Artigo de Opinião

É presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)
Heliomar Venancio

Mais bicicletas nas ruas apontam caminho para mobilidade urbana

Pandemia motivou o uso em várias partes do mundo, com apoio da Organização Mundial de Saúde. Infraestrutura das cidades precisa acompanhar tendência
Heliomar Venancio
É presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 02:00

Publicado em 

28 jan 2022 às 02:00
Ciclovia da Avenida Leitão da Silva, em Vitória com algumas cercas quebradas
Ciclovia da Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O uso da bicicleta acarreta uma série de benefícios para toda a sociedade, como a redução na emissão de gases poluentes na atmosfera, a redução do trânsito nas vias urbanas, a prática de exercícios físicos e uma menor lotação dos transportes públicos.
Um estudo recente, realizado pelo aplicativo de exercícios físicos Strava, apontou um aumento do uso da bicicleta em diferentes locais do Brasil. Os dados da pesquisa mostram que houve uma maior procura por esse tipo de meio de transporte após o início da pandemia. Cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Florianópolis.
Em Vitória, foram 146.391 usuários cadastrados para usar as bikes públicas, sendo 8.985 novos usuários nos últimos 6 meses. Isso indica um aumento de 120% com relação ao ano de 2020, de acordo com dados da Secretaria de Transporte.

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malha cicloviária de Vitória é composta por mais de 70 quilômetros de extensão e conta com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além das calçadas compartilhadas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, defende o uso da bicicleta como meio de transporte para deslocamentos essenciais durante a pandemia, uma vez que esse modal não emite gases poluentes, também contribuintes para o aumento do risco de fatalidade por Covid-19, além de ser uma atividade física benéfica em tempos de isolamento social.
A mobilidade urbana é um desafio das grandes cidades. “Pensar nesta mobilidade de forma a tornar o trânsito mais coeso e fluente é também um dos desafios do desenvolvimento sustentável”, afirma a OMS.
Uma das grandes fontes de emissão de CO2 é o veículo automotor. Reduzir a circulação de veículos beneficia também o meio ambiente, já que os carros são um dos principais poluidores, em resumo, reduzir os índices de emissão de CO2 traz ganhos para a atmosfera e também para a saúde de todos.

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