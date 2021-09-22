Vitória prevê 4 novas ciclovias para os próximos anos; veja os locais

Ciclista passando pela nova ciclovia da Av Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No total, serão quase 15 quilômetros de extensão que contemplam a avenida Marechal Campos, a porção noroeste da Beira-Mar e a avenida Rio Branco. A previsão é que pelo menos duas das quatro novas ciclovias fiquem prontas até 2024.

“Vamos ter um anel cicloviário que vai ligar toda a Ilha de Vitória, do Noroeste da cidade até o Norte, passando por vias dentro dos bairros da Capital”, destacou o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira.

AVENIDA MARECHAL CAMPOS

Uma das avenidas mais movimentadas de Vitória, a Marechal Campos deve contar com uma ciclovia multidirecional na lateral da pista. A estrutura vai conectar um trecho de 1,5 quilômetros entre Tabuazeiro e a Avenida Vitória. A prefeitura de Vitória informou que ainda não é possível dar um prazo para conclusão da obra, que está na fase de projeto.

BEIRA-MAR/ORLA NOROESTE

A implementação de uma ciclovia de 1,6 quilômetros na Avenida Beira-Mar, entre os bairros São Pedro e Resistência, faz parte do projeto de revitalização da Orla Noroeste . A estrutura será anexa ao deque e visa a retirar o fluxo que hoje existe na Rodovia Serafim Derenzi.

Orla da Ilha das Caieiras e São Pedro terá ciclovia e deques Crédito: Divulgação/PMV

AVENIDA RIO BRANCO

Depois de um período de longa discussão com a comunidade, a parte final da ciclovia da Avenida Rio será executada. A construção é prevista para o canteiro central da via, preservando as vagas de estacionamento e com a substituição de quatro árvores no local.

A ciclovia da Rio Branco compreende um trecho de 1,8 quilômetros que vai da Ponte Ayrton Senna, na Praia do Canto, até a Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha). O edital será lançado ainda este ano e a previsão é que a obra termine até 2024.

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

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Já anunciada pelo prefeito, a ciclovia que liga a Praça dos Namorados até o Tancredão vai compreender um trecho de 9 quilômetros. Parte dele já possui uma malha cicloviária, que vai ser revitalizada. Em outra, que passa pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a obra vai começar do zero.