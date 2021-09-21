Covid-19: Rodoviária de Vitória passa a realizar testes RT-PCR

As pessoas poderão fazer testes RT-PCR na Rodoviária de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir desta terça-feira (21), a Rodoviária de Vitória, localizada na Ilha do Príncipe, passa a realizar testes RT-PCR, aqueles exames que identificam, com mais precisão, a presença do coronavírus no organismo. O serviço começará a ser oferecido às 12h, e busca atender, sobretudo, os passageiros que embarcam e desembarcam no local. Não é necessário agendamento para fazer o teste.

A implementação do 17º ponto no Espírito Santo tem o objetivo de ampliar a testagem para Covid-19 em solo capixaba e identificar os casos de forma mais ágil.

Além dos que estão viajando, o público externo também poderá fazer o teste - que pode ser realizado via agendamento ou livre demanda. A testagem ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

"Nós já temos 16 pontos de testagem de RT-PCR, em 14 municípios para agendamento on-line. Qualquer cidadão que esteja no Espírito Santo, sem necessidade de avaliação, pode solicitar o agendamento e realizar o exame. Essa estratégia deve permanecer enquanto o vírus for responsável por um importante número de pacientes respiratórios " Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Estado

Os resultados das testagens são liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) em até 24/48h a partir do momento em que amostras são entregues ao local. Os resultados podem ser conferidos na própria plataforma de agendamento.

Os agendamentos estão disponíveis no site da Secretaria da Saúde (Sesa) , de acordo com os horários e dias definidos por cada ponto de coleta, e podem ser realizados por qualquer cidadão com ou sem sintomas da Covid-19.

VEJA PONTOS DISPONÍVEIS

-Alfredo Chaves, na Secretaria Municipal de Saúde;

Anchieta, no Centro de Triagem Covid-19 – Vila Olímpica;

Governador Lindenberg, no Centro de Saúde Arlindo Stocco;

Ibatiba, no Ambulatório Municipal de Sintomáticos Respiratórios;

Itaguaçu, na Rodoviária;

Itaguaçu, no Centro de Atendimento à Covid-19;

Itarana, na Secretaria Municipal de Saúde;

Laranja da Terra, na Unidade Mista de Saúde “São João Batista”;

Santa Maria de Jetibá, Centro de Atendimento Covid-19;

São Mateus, no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS);

Serra, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves;

Venda Nova do Imigrante, na Policlínica;

Viana, na UBS Vila Bethânia;

Vila Velha, no Hospital Estadual Infantil;

Vila Velha, na Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba);

Vitória, no Aeroporto, no Hospital Estadual Central e na Rodoviária.



COMO REALIZAR AGENDAMENTO

Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá realizar inicialmente o seu cadastro no “Acesso ao Cidadão” (https://conteudo.saude.es.gov.br/agendamentoonline/) do Governo do Estado. Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Saúde (https://saude.es.gov.br/) , na lateral esquerda, clicando em "Agendamento", haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone.

Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde e, sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para terceiros, precisando estar munidos dos dados acima para conclusão do processo.

Na plataforma, serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto.

TESTAGEM DE ANTÍGENO

Além do agendamento para testagem de RT-PCR, o Estado também está disponibilizando a testagem de antígeno, conhecida como "teste rápido", em locais de grande fluxo:

Terminal de Jardim América, em Cariacica; Terminal de Laranjeiras, em Serra;

Terminal de Itaparica, em Vila Velha.



O horário de coleta é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 20h, em todos os terminais rodoviários. O resultado do teste sai em 15 minutos após a coleta do material e é entregue ao paciente no local. Para a testagem não é necessário agendamento – livre demanda, é chegar e testar.