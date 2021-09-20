Covid-19: ES libera vacina para maiores de 12 anos sem comorbidades

Agendamentos devem começar a ser feitos a partir desta segunda-feira Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão que regulamenta o uso ou não dos imunizantes, já autorizou que doses da fabricante Pfizer possam ser utilizadas em crianças e adolescentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também recomenda a imunização dos mais jovens.

A nota técnica do Ministério da Saúde recomendava a vacinação apenas para adolescentes entre 12 e 17 anos que tinham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. Esse público já está sendo vacinado no Estado.

As empresas Pfizer e BioNThech anunciaram, nesta segunda-feira (20), que a vacina produzida por elas contra a Covid-19 é segura e induziu uma resposta imune "robusta" em crianças de 5 e 11 anos. As crianças dessa faixa etária recebem uma quantidade menor da vacina, com duas doses de 10 µg (microgramas), em um intervalo de 21 dias. Já adolescentes com mais de 12 anos, a dose é de 30 µg.