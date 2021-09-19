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Novos lotes

Covid-19: ES recebe remessa com 218 mil doses da vacina da Pfizer

Lote chegou ao Aeroporto de Vitória na manhã deste domingo (19) para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:12

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 set 2021 às 14:12
O ES recebeu mais de 218 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 neste domingo (19)
O ES recebeu mais de 218 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 neste domingo (19) Crédito: Divulgação/Sesa
O Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 218.790 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 na manhã deste domingo (19). A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e as doses serão encaminhadas à Central da Rede de Frios do Estado para serem encaminhadas aos municípios.
As doses serão utilizadas para dar continuidade à campanha de imunização contra a doença, sobretudo na vacinação de adolescentes - já que a Pfizer é a única fabricante com autorização para uso nesta faixa etária no Brasil - e na dose de reforço aos idosos. 

Chegada das 218 mil doses da vacina da Pfizer ao ES neste domingo (19)

A expectativa do governo do Estado é de que o Espírito Santo receba um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 ao longo desta semana. Em uma rede social, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que será a semana com a maior disponibilidade de doses para a imunização dos capixabas desde o início da vacinação contra o coronavírus.
Na manhã deste sábado (18), foram recebidas 146.400 doses de vacina da Coronavac enviadas pelo governo federal. Ainda no sábado, o Espírito Santo recebeu as primeiras 200 mil doses da vacina Coronovac adquiridas com recursos próprios do Estado junto ao Instituto Butantan. Mais remessas de imunizantes são esperadas pelo Estado ao longo desta semana.

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Nésio Fernandes também garantiu, em entrevista à reportagem de A Gazeta, que o Espírito Santo terá doses suficientes para imunizar toda a população adulta contra a Covid-19 na primeira quinzena de outubro. Segundo o secretário, mais remessas do Ministério da Saúde chegarão ao Estado e, assim, será possível completar o esquema vacinal de todos os maiores de 18 anos.
"Com o calendário de compras, de entregas do governo do Estado e do Ministério da Saúde, nós teremos, na semana que vem, doses disponíveis para vacinar toda a população maior de 18 anos no Espírito Santo", disse.

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