Covid-19: ES recebe remessa com 218 mil doses da vacina da Pfizer

O ES recebeu mais de 218 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 neste domingo (19)

As doses serão utilizadas para dar continuidade à campanha de imunização contra a doença, sobretudo na vacinação de adolescentes - já que a Pfizer é a única fabricante com autorização para uso nesta faixa etária no Brasil - e na dose de reforço aos idosos.