Covid-19: ES sai do mapa 100% verde e volta a ter cidades em risco moderado

ES sai do mapa 100 por cento verde e volta a ter cidades em risco moderado

O Mapa de Risco que entra em vigor na próxima segunda (20) traz 75 cidades em risco baixo e 3 em risco moderado (Ibatiba, Guaçuí e Laranja da Terra). Estamos controlando a pandemia, mas ainda perdemos vidas diariamente. Vamos seguir com os cuidados. Juntos, venceremos! pic.twitter.com/suDh9Aa3Ul

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.