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A partir de segunda (20)

Covid-19: ES sai do mapa 100% verde e volta a ter cidades em risco moderado

Classificação do 73° mapa de risco foi divulgada nesta sexta-feira (17). Ibatiba, Guaçuí e Laranja da Terra migraram do risco baixo para o moderado

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 set 2021 às 18:05
73° mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (17)
O 73° mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (17) Crédito: Governo do Estado
ES sai do mapa 100 por cento verde e volta a ter cidades em risco moderado
Após uma semana com todos os municípios no menor nível de ameaça do novo coronavírus, o Espírito Santo voltou a ter cidades no risco moderado: Ibatiba, Guaçuí e Laranja da Terra. As demais seguem classificadas no risco baixo. O 73º mapa de risco do Estado — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feita (17) pelo governador Renato Casagrande.
A nova classificação vale a partir da próxima segunda-feira (20) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 26 de setembro. Neste período, bares e restaurantes voltam a ter restrição no horário de funcionamento nos três municípios. A Grande Vitória segue no risco baixo.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Ibatiba, Guaçuí e Laranja da Terra, que saíram do risco baixo e entraram para o risco moderado
Comparativo semanal do mapa de risco de transmissão da Covid-19 no ES
Comparativo semanal do mapa de risco de transmissão da Covid-19 no ES Crédito: Governo do Estado

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Ibatiba, Guaçuí e Laranja da Terra.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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