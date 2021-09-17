Covid-19: ES terá doses suficientes para vacinar todos os adultos em outubro

O Espírito Santo terá vacinas suficientes para imunizar toda a população adulta em outubro Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo terá vacinas suficientes para imunizar toda a população adulta contra a Covid-19 com as duas doses a partir da próxima semana. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, mais remessas do Ministério da Saúde chegarão ao Estado e, assim, será possível completar o esquema vacinal de todos os maiores de 18 anos.

Nésio afirmou que o Estado está chegando aos 90% de cobertura vacinal da população adulta com, pelo menos, a primeira dose. Para que a imunização seja completa, serão enviadas remessas já na próxima semana que permitirão a vacinação de toda a população com mais de 18 anos. Ele explicou que as doses já estão compradas.

"Com o calendário de compras, de entregas do governo do Estado e do Ministério da Saúde, nós teremos, na semana que vem, doses disponíveis para vacinar toda a população maior de 18 anos no Espírito Santo" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde de Estado

Nésio completou afirmando que um dos objetivos do governo do Estado é atingir as pessoas que ainda não se mobilizaram para receberem a dose da vacina. Ele explicou que haverá uma maior disponibilidade de doses da Pfizer e da AstraZeneca tanto para a segunda dose, quanto para o reforço na vacinação de idosos. Além disso, será possível vacinar o público adolescente.

"A vacina tem que estar disponível para as pessoas que ainda não se vacinaram. Estamos chegando a um momento de plena vacinação no Estado. Teremos maior disponibilidade de doses da Pfizer e da AstraZeneca para o reforço dos idosos e vacinar os adolescentes. Mais vacinas vão chegar e, até a primeira quinzena de outubro, teremos condições de imunizar toda a população acima dos 18 anos do Espírito Santo", completou.

POSTOS DE VACINAÇÃO EM LOCAIS DE GRANDE FLUXO

A Gazeta pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Ele ressaltou que a forma como esses postos serão implementados ainda será decidido pela pasta. Para que seja possível alcançar toda a população adulta capixaba com a vacina contra a Covid-19, o Estado vai adotar a estratégia de montar postos de imunização em locais de grande fluxo de pessoas , como rodoviárias, terminais e o Aeroporto de Vitória. A informação foi confirmada para a reportagem depelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Ele ressaltou que a forma como esses postos serão implementados ainda será decidido pela pasta.

Nésio afirmou que a medida atingirá todos os municípios do Espírito Santo. O secretário afirmou que, com isso, será possível fazer a "vacinação de oportunidade", ou seja, imunizar uma pessoa que não necessariamente saiu de casa com o intuito de receber a dose.