Vila Velha e Guarapari abrem nesta sexta (17) mais de 14 mil vagas para vacinação

Vila Velha e Guarapari abrem novo agendamento para vacinação contra Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (17), 12.720 vagas para vacinação contra o coronavírus . Para marcar a aplicação, basta acessar o site da prefeitura e realizar o cadastro.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

PRIMEIRA DOSE

12 a 17 anos, com comorbidades: 600 vagas ;

; 15 a 17 anos, sem comorbidades: 2.400 vagas ;

; 18 anos ou mais (geral): 3.000 vagas ;

; Gestantes e puérperas: 40 vagas.

SEGUNDA DOSE

2.250 vagas da CoronaVac para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias ;

para aqueles que receberam a ; 1.730 vagas da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.

TERCEIRA DOSE

500 vagas para os pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose de qualquer fabricante após 28 dias ;

para os pacientes que tomaram a ; 2.200 vagas para as pessoas de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante após cinco meses.

COMPROVAÇÃO

O paciente imunossuprimido deve apresentar documento comprobatório (original ou cópia), sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas ou transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.

No momento da vacinação, é preciso apresentar, pelos adolescentes, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS). Além disso, como documento comprobatório, é necessário que, aqueles com condições especiais, apresentem:

Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;



Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;



Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;



Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;



Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.



GUARAPARI

15 anos ou mais que necessitam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta sexta-feira (17), agendamento para pessoas comque necessitam tomar ada vacina contra a Covid-19.

Ao todo, serão ofertadas 2.000 doses. A aplicação da vacina ocorre neste sábado (18), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É importante ressaltar que o menor de idade precisa estar acompanhado de um responsável no momento da vacinação.

A marcação da aplicação do imunizante é realizada no site da própria prefeitura . Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com as informações solicitadas.

O público necessita levar, para o dia da aplicação, comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).

INFLUENZA

3.000 vagas para agendamento da vacina para o público geral. A marcação da aplicação é realizada no Vila Velha segue com a campanha de vacinação contra a Influenza. Portanto, a partir das 14h desta sexta-feira (17), serão ofertadaspara agendamento da vacina para o. A marcação da aplicação é realizada no site da prefeitura