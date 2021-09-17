Vila Velha e Guarapari abrem nesta sexta (17) mais de 14 mil vagas para vacinação

Vila Velha e Guarapari abrem nesta sexta-feira (17) novo agendamento para aplicação de vacinas contra Covid-19. Os imunizantes são destinados aos mais variados públicos. Além disso, a Prefeitura de Vila Velha oferece vacinas contra o vírus da Influenza.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (17), 12.720 vagas para vacinação contra o coronavírus. Para marcar a aplicação, basta acessar o site da prefeitura e realizar o cadastro.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
PRIMEIRA DOSE
- 12 a 17 anos, com comorbidades: 600 vagas;
- 15 a 17 anos, sem comorbidades: 2.400 vagas;
- 18 anos ou mais (geral): 3.000 vagas;
- Gestantes e puérperas: 40 vagas.
SEGUNDA DOSE
- 2.250 vagas da CoronaVac para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias;
- 1.730 vagas da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias.
TERCEIRA DOSE
- 500 vagas para os pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose de qualquer fabricante após 28 dias;
- 2.200 vagas para as pessoas de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante após cinco meses.
COMPROVAÇÃO
O paciente imunossuprimido deve apresentar documento comprobatório (original ou cópia), sendo ele de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas ou transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.
No momento da vacinação, é preciso apresentar, pelos adolescentes, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS). Além disso, como documento comprobatório, é necessário que, aqueles com condições especiais, apresentem:
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta sexta-feira (17), agendamento para pessoas com 15 anos ou mais que necessitam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Ao todo, serão ofertadas 2.000 doses. A aplicação da vacina ocorre neste sábado (18), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É importante ressaltar que o menor de idade precisa estar acompanhado de um responsável no momento da vacinação.
A marcação da aplicação do imunizante é realizada no site da própria prefeitura. Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com as informações solicitadas.
O público necessita levar, para o dia da aplicação, comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).
INFLUENZA
Vila Velha segue com a campanha de vacinação contra a Influenza. Portanto, a partir das 14h desta sexta-feira (17), serão ofertadas 3.000 vagas para agendamento da vacina para o público geral. A marcação da aplicação é realizada no site da prefeitura.
As vacinas começam a ser aplicadas na segunda-feira (20) e serão administradas durante toda a semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha, Jardim Marilândia, Santa Rita e Paul. A vacinação também ocorre na Associação de Moradores Amorabarra.