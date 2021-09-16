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Covid-19

ES recebe mais de 108 mil doses de vacinas nesta quinta (16)

69.030 doses são da Pfizer e 39.250 da AstraZeneca. As vacinas serão destinadas a diferentes públicos
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

16 set 2021 às 11:23

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 11:23

Espírito Santo recebe mais de 108 mil doses de vacinas contra o coronavírus
Espírito Santo recebe doses dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca Crédito: Divulgação/SESA
O Espírito Santo receberá 108.280 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta-feira (16), enviadas pelo Ministério da Saúde. Dessa quantia, 69.030 doses são da Pfizer, que chegaram nesta manhã, e 39.250 da AstraZeneca, que chegarão nesta noite.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

PFIZER

  • Dose de reforço do público de 60 anos ou mais que tenha completado o esquema vacinal (duas doses ou dose única) há no mínimo cinco meses;
  • Vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, lactantes, privados de liberdade, gestantes e puérperas;
  • Vacinação de adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades;
  • Aplicação da segunda dose.

ASTRAZENECA

  • Exclusivamente destinadas à aplicação da segunda dose.
As vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio e distribuídas aos municípios da Região Metropolitana e às Regionais de Saúde Norte, Central e Sul nesta sexta-feira (17).

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