Covid-19: ES registra 12.396 mortes e 573.954 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 12.396 mortes e 573.954 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 908 novas infecções, conforme dados publicados nesta quarta-feira (15) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.122. Na sequência, aparece Vila Velha (71.644), seguida por Vitória (62.829) e Cariacica (43.376). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.385), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.849 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.067. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.558 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,98 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 549.882, sendo 544 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.