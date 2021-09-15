Adolescentes são vacinados contra Covid-19 em Cachoeiro

Vacinação ocorrerá por demanda espontânea em todas unidades de saúde Crédito: Márcia Leal/ PMCI

de 12 a 17 anos, com comorbidades, e de 15 a 17 anos, sem comorbidades, em A vacinação contra a Covid-19 de adolescentes, com comorbidades, e de, sem comorbidades, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , começa nesta quarta-feira (15). Segundo a prefeitura, não é necessário fazer agendamento.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim informou que a vacinação vai acontecer nas 32 Unidades Básicas de Saúde, da sede e do interior, e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). O atendimento segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

“Os adolescentes circulam mais pela cidade, saem de casa para estudar e, por isso, é muito importante alcançar esse público com a vacinação. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que não deixem de levá-los para tomar a primeira dose”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Caso não haja doses disponíveis no momento da vacinação, os profissionais da unidade realizarão o cadastro do adolescente para que seja vacinado posteriormente.

Também nesta quarta-feira, Cachoeiro realizará a vacinação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Já na sexta-feira (17), está prevista a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos na Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais do município (Apae Cachoeiro).

Pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose também podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima para se vacinar.

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identidade, cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS. No caso dos adolescentes com comorbidades, também é importante levar documento comprobatório de 2018 em diante, o que inclui: laudo de profissional de saúde; cartão de gratuidade do transporte público que indique condição de deficiência permanente; documento de centro especializado; documento oficial de identidade com indicação de deficiência.