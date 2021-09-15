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Sem comorbidades

Covid: Baixo Guandu vacina adolescentes de 15 a 17 anos

A vacinação na cidade ocorre das 8h às 14h, no Pátio da Matriz São Pedro. O imunizante utilizado será o da Pfizer

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 08:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 set 2021 às 08:27
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Covid-19: Baixo Guandu inicia vacinação de adolescentes sem comorbidades Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, iniciou nesta quarta-feira (15) a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. A aplicação das doses será feita na faixa etária de 15 a 17 anos. Para este grupo será utilizado o imunizante da Pfizer.
A Secretaria de Saúde do Município informou que também continua dando sequência à aplicação da segunda dose na população em geral.
A vacinação em Baixo Guandu ocorre das 8h às 14h, no Pátio da Matriz São Pedro. Para os adolescentes que quiserem se vacinar, é importante comparecer ao local acompanhado de um responsável e levar um documento que comprove o vínculo, como Certidão de Nascimento ou um documento com foto.
É necessário ainda que o adolescente leve seus próprios documentos, o CPF e o Cartão da Família. Já as pessoas em busca da segunda dose devem levar também o comprovante de que receberam a primeira aplicação da vacina.

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