Covid: Baixo Guandu vacina adolescentes de 15 a 17 anos

Covid-19: Baixo Guandu inicia vacinação de adolescentes sem comorbidades Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, iniciou nesta quarta-feira (15) a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. A aplicação das doses será feita na faixa etária de 15 a 17 anos. Para este grupo será utilizado o imunizante da Pfizer.

A Secretaria de Saúde do Município informou que também continua dando sequência à aplicação da segunda dose na população em geral.

A vacinação em Baixo Guandu ocorre das 8h às 14h, no Pátio da Matriz São Pedro. Para os adolescentes que quiserem se vacinar, é importante comparecer ao local acompanhado de um responsável e levar um documento que comprove o vínculo, como Certidão de Nascimento ou um documento com foto.