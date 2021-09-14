Covid-19: Serra abre agendamento para a vacinação de adolescentes

A Prefeitura da Serra anunciou a abertura, às 18h desta terça (14), de agendamento para a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente, comorbidades, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, além dos jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades. Serão disponibilizadas 2.810 vagas no site da prefeitura. A vacinação dos agendados vai acontecer nesta quarta (15), quinta (16) e sexta-feira (17), nas unidades de saúde do município.
A decisão de abrir vagas ocorre um dia após a própria prefeitura do município adiar o agendamento para esse público. A explicação está na publicação de um documento da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que define critérios da vacinação para a faixa etária dos adolescentes. A resolução foi divulgada somente nesta terça-feira (14).
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou à reportagem de A Gazeta que, conforme divulgado na última semana, a previsão para o início da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos seria a partir de 15 de setembro, conforme a orientação do Ministério da Saúde, responsável pela disponibilidade de doses.
A publicação estabeleceu os documentos que devem ser apresentados no momento da imunização.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Documento pessoal do adolescente: identidade ou certidão de nascimento e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS)
No caso de condições especiais, devem ser apresentados:
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.