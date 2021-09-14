Covid: Aracruz começa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, começou a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, nesta terça-feira (14). Serão vacinados o público geral na faixa etária e aqueles com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas.
A vacinação começou às 7h e vai até as 16h em todas as Unidades de Saúde do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para os adolescentes será utilizado o imunizante da Pfizer.
Para receber a vacina, é necessário que os adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsável e levem CPF e Cartão de Vacina.
VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES NO ES
Em entrevista à TV Gazeta, nesta terça-feira (14), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, comentou que a definição de como será a vacinação dos adolescentes será definida ainda hoje com os municípios. Na Grande Vitória, a Serra chegou a anunciar o agendamento para a faixa etária nesta segunda-feira (13), mas depois adiou.