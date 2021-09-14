Sem estoque, ES espera receber doses da AstraZeneca nesta semana

Doses da AstraZeneca estão em falta no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta, nesta terça-feira (14). A expectativa é de que um novo lote de imunizante chegue ainda nesta semana, mas, até lá, não há estoque para distribuição aos municípios. Espírito Santo enfrenta a falta de vacinas da AstraZeneca para a vacinação contra o coronavíru s. A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à. A expectativa é de que um novo lote de imunizante chegue ainda nesta semana, mas, até lá, não há estoque para distribuição aos municípios.

“Nós não temos mais estoque. Só temos o estoque que já está nas cidades, que é a segunda dose que algumas cidades ainda tinham para aplicação. A partir desta semana, dependemos de uma nova remessa que o Ministério e a Fiocruz estão indicando que seja esta semana, ainda não há confirmação. Mas, neste momento, passamos a ter problemas com a segunda dose da AstraZeneca”, afirmou.

Perguntado se, na falta da AstraZeneca, outra vacina pode ser aplicada, o subsecretário foi enfático em dizer que não. Segundo ele, orientações serão passadas aos municípios sobre como atuarem com a falta do imunizante.

“Neste momento, o Espírito Santo não está usando outra vacina para fazer a segunda dose. Estamos no debate da terceira dose e da dose para os adolescentes. Então, a partir de hoje, vamos fazer as orientações para as cidades de como proceder daqui em diante em relação a esse déficit da vacina da AstraZeneca”, destacou.

Subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin Crédito: Governo do Estado/Divulgação

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES

Prevista para ser iniciada nesta semana, a vacinação de adolescentes também foi afetada pela falta do imunizante da AstraZeneca. Segundo o subsecretário, todo o cronograma vai depender do envio de mais vacinas.

“Nós tínhamos uma previsão para amanhã, algumas cidades, inclusive, se programaram para essa vacinação, mas não confirmamos essa possibilidade. Isso vai ser definido hoje. Mas, tem a ver, claro, com a diminuição da vacina da AstraZeneca”, contou.

REDUÇÃO DO PRAZO PARA 8 SEMANAS

Também anunciada para este mês de setembro, a redução do prazo para aplicação da segunda dose de 10 para oito semanas fica comprometida pela falta de vacinas. Reblin afirma que isso foi sinalizado pelo ministro da Saúde, mas sem confirmação. Mas acredita que, se o Ministério está propondo a redução, é que ele vislumbra mais doses para todo o país.

Com relação a isso, ele lembra do anúncio do Ministério da Saúde a expectativa de que setembro e outubro sejam os meses com maior volume de vacinas distribuídas no país.