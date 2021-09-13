Covid-19: ES registra 12.369 mortes e 572.205 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 12.369 mortes e 572.205 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 763 novas infecções, conforme dados publicados nesta segunda-feira (13) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.851. Na sequência, aparece Vila Velha (71.450), seguida por Vitória (62.693) e Cariacica (43.269). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.237), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.815 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.916. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.547 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 548.569, sendo 927 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.757.513 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.417.704 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.