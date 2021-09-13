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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 12.369 mortes e 572.205 casos confirmados

Foram registrados 15 óbitos e 763 novos casos confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (13) no Painel Covid-19

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2021 às 18:04
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.369 mortes e 572.205 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 763 novas infecções, conforme dados publicados nesta segunda-feira (13) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.851. Na sequência, aparece Vila Velha (71.450), seguida por Vitória (62.693) e Cariacica (43.269). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.237), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.815 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.916. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.547 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 548.569, sendo 927 novos registros nas últimas 24h.  A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.757.513 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.417.704 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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