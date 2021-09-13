Covid-19: ES registra 12.369 mortes e 572.205 casos confirmados

Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Pixabay

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.815 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.916. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.547 contaminações.

Até esta segunda-feira, mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 548.569, sendo 927 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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