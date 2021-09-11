Astrazeneca: novas remessas definirão ritmo da aplicação de 2ª dose no ES

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Em junho deste ano, a Sesa havia autorizado a antecipação da aplicação da segunda dose da AstraZeneca em duas semanas. À época, a decisão foi tomada considerando a ampliação da oferta de vacinas e o recebimento de mais doses do imunizante.

Contudo, atualmente, o cenário é diferente. A falta de doses está relacionada ao atraso na entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), componente utilizado para produzir a vacina, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O composto é importado da China. No dia 3 de setembro, a Fiocruz anunciou que ficaria duas semanas sem entregar novas remessas ao Ministério da Saúde por causa da falta do IFA.

Questionada sobre o cenário do Espírito Santo, a Sesa informou que se houver atraso nos envios, o esquema vacinal ficará prejudicado.