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Efeito da vacinação

Vacina contra Covid salvou mais de 2 mil vidas no ES, aponta estudo

Coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, estudo traz resultados observados em todas as faixas etárias; idosos estão entre os que mais tiveram vidas preservadas
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

10 set 2021 às 20:37

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 20:37

Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Vacinação contra a Covid salvou vidas Crédito: Pixabay
Pelo menos 2.469 vidas foram salvas no Espírito Santo pela vacina contra a Covid-19. É o que aponta um estudo coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e divulgado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE).
O cálculo foi feito observando as variações nas porcentagens de mortes com o início da vacinação. De acordo com o coordenador do NIEE, Pablo Lira,  à medida que as vacinas foram sendo aplicadas nas pessoas por faixas etárias, "constatou-se uma redução de óbitos naquele grupo que estava sendo imunizado".
Com isso, buscou-se projetar quantas vidas estavam sendo preservadas com a vacinação. Para chegar até esse número, os pesquisadores levaram em conta a tendência de mortes em cada uma das faixas etárias desde o início da pandemia até o dia 10 de julho. Os dados foram retirados do Painel Covid-19 do governo do Estado.  
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"A gente estimou qual seria o número de mortes caso não houvesse vacinação, supondo que as proporções de óbitos continuassem constantes. E aí encontramos uma diferença de quase 2.500 mortes, que é o número aproximado de vidas que foram salvas no Espírito Santo por causa da vacinação", destacou Lira. 
Para a projeção, foram considerados todos os registros de casos confirmados no Estado a partir da primeira semana epidemiológica em que foram registrados mais de 100 óbitos (26/04/20).
O cálculo é conservador, segundo o coordenador do NIEE, já que foram considerados os dados de mortes até julho deste ano, quando apenas os mais idosos haviam recebido a segunda dose da vacina. Esse grupo etário, inclusive, está entre os que mais tiveram as vidas preservadas, de acordo com resultados de um estudo anterior coordenado pelo instituto.

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"A variação na queda de mortes foi maior entre os mais idosos", destacou Pablo Lira, pontuando que o número de vidas preservadas tende a aumentar em todas as faixas etárias à medida que a vacinação avança no Estado.
"A gente já evoluiu bastante desde julho, por isso essa projeto ainda vai ser atualizada. De lá para cá, tivemos um aumento da população que recebeu a segundo dose. A tendência é que o número de vidas preservadas por causa da vacina seja bem maior do que 2.469 e aumente cada vez mais. Por isso, é tão importante se vacinar e completar o esquema vacinal", frisou.

O QUE É O NIEE?

O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) é composto pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Corpo de Bombeiro da Militar do Espírito Santo (CBMES), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Laboratório de Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob coordenação do IJSN.
O Núcleo foi criado devido à necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância estadual e internacional, decorrente da pandemia do coronavírus e tem por objetivo subsidiar as decisões do Poder Executivo Estadual nas medidas de enfrentamento de emergências em saúde pública.

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