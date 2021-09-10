Coronavírus: ES registra 12.350 mortes e mais de 570 mil casos

O Espírito Santo chegou ao total de 12.350 mortes e 570.074 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 776 novas infecções, conforme dados publicados nesta sexta-feira (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.538. Na sequência, aparece Vila Velha (71.071), seguida por Vitória (62.472) e Cariacica (43.149). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.084), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.775 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.824. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.534 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,96 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 547.043, com 1.107 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.735.247 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.358.940 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.055 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.