ES atinge 81% de adultos vacinados com ao menos uma dose, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande publicou, por meio das redes sociais, a informação de que o Espírito Santo atingiu a marca de 81% da população adulta vacinada pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.
Casagrande parabenizou os capixabas e disse que seguirá, junto com a população, “lutando pela vida e confiando na ciência”. Confira a mensagem na íntegra:
"Com o mutirão de vacinação do último final de semana, o Espírito Santo alcançou a marca de 81% da população adulta vacinada com ao menos uma dose contra a COVID-19. Parabéns, capixabas. Seguiremos juntos lutando pela vida e confiando na ciência"
Na noite do último sábado (21), dia D da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo, o governador havia informado que cerca de 150 mil pessoas haviam se vacinado naquele dia e no anterior. O balanço final da mobilização ainda não foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.