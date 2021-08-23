Após "Dia D"

ES atinge 81% de adultos vacinados com ao menos uma dose, diz Casagrande

Em publicação nas redes sociais, o governador parabenizou os capixabas e disse que seguirá, junto com a população, “lutando pela vida e confiando na ciência”

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 08:21

Redação de A Gazeta

Casagrande participa de campanha de vacinação no ES
O governador Renato Casagrande publicou, por meio das redes sociais, a informação de que o Espírito Santo atingiu a marca de 81% da população adulta vacinada pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.
Casagrande parabenizou os capixabas e disse que seguirá, junto com a população, “lutando pela vida e confiando na ciência”. Confira a mensagem na íntegra:
"Com o mutirão de vacinação do último final de semana, o Espírito Santo alcançou a marca de 81% da população adulta vacinada com ao menos uma dose contra a COVID-19. Parabéns, capixabas. Seguiremos juntos lutando pela vida e confiando na ciência"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Na noite do último sábado (21), dia D da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo, o governador havia informado que cerca de 150 mil pessoas haviam se vacinado naquele dia e no anterior. O balanço final da mobilização ainda não foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

espírito santo Renato Casagrande Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
