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"Dia D"

ES ultrapassa a marca de 100 mil doses aplicadas no mutirão contra a Covid-19

"Alcançamos mais de 70% da meta de vacinação do mutirão. Foi a maior mobilização na vacinação de adultos da história do #SUS no ES", disse o secretário Nésio Fernandes por meio do Twitter

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 20:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 ago 2021 às 20:32
Vacinação
O secretário Nésio Fernandes esteve em um local de vacinação neste Dia D e aplicou uma dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa
Até as 18h deste sábado (21), 149.242 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas nos capixabas no mutirão para agilizar a vacinação, especialmente no público acima dos 18 anos em todo o Estado.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, salientou, também pelas redes sociais,  que somente até as 15h deste sábado foram aplicadas 89.388 primeiras doses, 8.609 vacinas de segunda dose, e ainda outras 80 de dose única - este quantitativo de 98.077 doses aplicadas apenas no Dia D foi celebrado pelo gestor da Sesa.
"Alcançamos mais de 70% da meta de vacinação do mutirão. Foi a maior mobilização na vacinação de adultos da história do #SUS no ES", disse o secretário por meio do Twitter.
Já o governador Renato Casagrande reforçou que foram distribuídas cerca de 213 mil doses aos municípios, que em conjunto com a Sesa, agilizaram a realização do "Dia D". Ainda de acordo com Casagrante, o número de aproximadamente 150 mil doses leva em conta os imunizantes que foram aplicados nas últimas 36 horas e não apenas na presente data.

SALDO POSITIVO

A estimativa da Sesa era aplicar cerca de 200 mil do contingente de doses distribuídas. Ainda que o percentual consolidado seja inferior, Nésio considerou o mutirão como positivo e de grande importância no combate à pandemia.
Vacinas
O Estado distribuiu cerca de 213 mil doses  das vacinas Coronavac, Astrazeneca, e Pfizer-BioNTech aos municípios para o mutirão Crédito: Carlos Alberto Silva
Ainda de acordo com o gestor da pasta da Saúde, algumas cidades prosseguem com a vacinação até as 22h e cerca de 5 mil vacinas aplicadas, e sem registro no sistema, não entraram na contabilização da Secretaria.
Para que o "Dia D" ocorresse, a Secretaria de Estado da Saúde aumentou em cerca de 900 profissionais o total de trabalhadores mobilizados na ação, enquanto as prefeituras disponibilizaram mais pontos de vacinação.
ES ultrapassa a marca de 100 mil doses aplicadas no mutirão contra a Covid-19

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