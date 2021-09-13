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Imunização

Covid-19: Serra adia agendamento de vacinação para adolescentes

Abertura de vagas aconteceria a partir as 18h desta segunda-feira (13) para adolescentes com e sem comorbidade; segundo a prefeitura, adiamento é devido a não publicação de resolução

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 18:25

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 set 2021 às 18:25
Vacina Astrazeneca
Serra foi a única cidade da Grande Vitória que chegou a abrir agendamento para vacinar adolescentes Crédito: Carlos Alberto Silva
O município da Serra adiou o agendamento de vacinação contra a Covid-19 que estava previsto para ser aberto às 18h desta segunda-feira (13). Por meio dele, adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidade e de 12 a 17 anos com comorbidade ou deficiência permanente poderiam assegurar uma vaga para se imunizarem.
Segundo comunicado divulgado no início da noite, a Prefeitura da Serra esclareceu que o adiamento aconteceu em virtude da não publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que definiria os critérios da vacinação para esse público, e que, segundo a administração municipal, estava prevista para ser publicada nesta segunda-feira (13).
"Até as 18h, a publicação ainda não havia ocorrido. A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que, assim que a resolução for publicada, abrirá o agendamento contemplando os adolescentes", afirmou. A cidade foi a única da Grande Vitória a anunciar agendamento para faixas etárias abaixo de 18 anos.

O QUE DIZ A SESA

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que, conforme divulgado na última semana, a previsão para início da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos seria a partir de 15 de setembro, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, responsável pela disponibilidade de doses.
"Os ajustes junto ao órgão federal estão sendo finalizados para publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), definição e divulgação da data para a imunização deste público", esclareceu em nota.

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