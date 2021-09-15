Brasil segue sem superar a instabilidade na entrega de vacinas

Ampola da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Enfim, confirmando-se as remessas da Fiocruz, a situação deve se normalizar, o que não muda o panorama instável da distribuição de vacinas no país. O problema mais recente gira em torno do acesso ao ingrediente farmacêutico ativo (IFA), cuja fabricação nacional ainda se encontra em processo de validação, o que mantém a dependência na compra do insumo.

Na última sexta-feira (10), a instituição anunciou a previsão de que, até o fim deste ano, deve entregar 6 milhões de doses produzidas com o insumo fabricado no Brasil. Em maio, o atraso no envio do IFA já havia paralisado a produção da Coronavac.

contrato de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz e seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) foi assinado em 1º de junho, um passo importante para a produção total da vacina no país. Mas enquanto se cumpre o protocolo para a efetivação dessa produção, está em curso uma crise global na cadeia de suprimentos para a produção de imunizantes. Além disso, há ainda dúvidas sobre a capacidade produtiva nacional.

Esses atropelos nas entregas de vacinas, mesmo que pontuais, são também resultado da falta de gerenciamento que marcou o início da jornada vacinal no Brasil. Das revelações do descaso governamental com a compra de imunizantes ainda em 2020 promovidas pela CPI da Covid à dependência tecnológica na produção nacional, é possível ver que as falhas gerenciais também encontram um ambiente com carências estruturais históricas, em um país que se mantém na retaguarda da educação e do desenvolvimento científico.

A constatação é de que o Programa Nacional de Imunização funciona aos solavancos, sem estratégias contingenciais, e mesmo assim de certa forma é preciso comemorar que, neste setembro, 44% da população adulta do país já esteja com o esquema vacinal completo. O sistema de saúde tem conseguido cumprir seu papel ao levar a vacinação para as ruas, com Estados e municípios em grande parte levando esse mérito. O Espírito Santo mesmo é um exemplo.