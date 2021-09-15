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De adolescentes a idosos

Covid-19: Cariacica, Viana e Guarapari abrem agendamento nesta quarta (15)

Estarão disponíveis vacinas para primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Adolescentes receberão a vacina contra a Covid-19 em Cariacica e Viana

Publicado em 

15 set 2021 às 08:29

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 08:29

Vacina Astrazeneca
Aplicação da vacina contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Os municípios de CariacicaViana e Guarapari iniciam nesta quarta-feira (15) novo processo de vacinação contra o vírus da Covid-19. As vacinas são destinadas a diferentes públicos, que vão desde adolescentes a idosos. Estarão disponíveis vacinas para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais, além da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, e de 15 a 17 anos sem comorbidades.
Neste mesmo horário, serão abertas vagas para segunda dose das vacinas Pfizer e Coronavac. A Semus aguarda o recebimento de novos lotes da vacina AstraZeneca por parte do Ministério da Saúde para abrir o agendamento.
A marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br. Vale reforçar que, tanto para os adolescentes quanto para a dose de reforço dos idosos a vacina a ser aplicada será a da Pfizer.

DATA

Os idosos com 60 anos ou mais precisam averiguar a data de aplicação da segunda dose antes de realizar o agendamento da dose de reforço. Neste sábado (18), ocorrerá vacinação, portanto, para receber a dose de reforço, é necessário ter tomado a segunda dose até dia 21 de abril.

LAUDO DE COMORBIDADES

Para aplicação da vacina em adolescentes com comorbidades, é necessário apresentar documento de identificação com foto; laudo médico ou declaração do enfermeiro que ateste a comorbidade datado dos últimos três anos - a partir de 2018 - para condições permanentes; e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - por exemplo, gestantes, puérperas e lactantes. O laudo médico ou a declaração do enfermeiro ficarão retidos no ato da vacinação.
Os adolescentes com comorbidades que já foram atendidos nas 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município podem ser direcionados a qualquer uma delas para receber o laudo atualizado. Com o sistema de prontuário eletrônico, o enfermeiro da UBS consegue ter acesso aos dados do paciente e, com isso, emitir uma declaração da comorbidade existente. Vale recordar que todas as unidades de saúde estão aptas a fazer esse atendimento para fornecer o laudo.
As resoluções que orientam a vacinação do grupo com comorbidades foi definada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

LISTA DE COMORBIDADES:

  • Diabetes mellitus;
  • Pneumopatias crônicas graves;
  • Hipertensão arterial;
  • Insuficiência cardíaca (IC);
  • Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;
  • Cardiopatia hipertensiva;
  • Síndromes coronarianas;
  • Miocardiopatias e pericardiopatias;
  • Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;
  • Arritmias cardíacas;
  • Cardiopatias congênitas no adulto;
  • Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;
  • Doença neurológica crônica;
  • Doença renal crônica;
  • Imunossuprimidos;
  • Hemoglobinopatias graves;
  • Obesidade mórbida;
  • Síndrome de down;
  • Cirrose hepática.
Para conferir a descrição de cada uma das comorbidades, clique aqui.

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VIANA

Prefeitura de Viana, através da Secretaria de Saúde, com apoio da Secretaria de Educação, inicia o processo de vacinação de adolescentes contra o coronavírus. A aplicação da vacina será nas escolas municipais
Segundo publicação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois públicos serão atendidos inicialmente: adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; e adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.
A expectativa é de que 2.256 estudantes sejam vacinados nesta semana. Os alunos serão imunizados com a vacina Pfizer.
Para aplicação da vacina, é necessário que os estudantes apresentem a autorização dos pais e responsáveis; cartão de vacinação; CPF e RG ou certidão de nascimento.

ESTUDANTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS DEVEM APRESENTAR

  • Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
  • Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida; 
  • Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
  • Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
  • Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como nos casos de gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

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GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, das 8h às 15h desta quarta-feira (15), uma ação de agendamento e vacinação por livre demanda voltada para pessoas acima de 18 anos que necessitam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadas 2.000 doses da vacina Pfizer.
A aplicação da vacina será no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. No momento da vacinação, é importante apresentar CPF, documento de identidade e comprovante de residência - em nome do vacinado ou do responsável.

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