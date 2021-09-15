Covid-19: Cariacica, Viana e Guarapari abrem agendamento nesta quarta (15)

Aplicação da vacina contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Viana e Os municípios de Cariacica Guarapari iniciam nesta quarta-feira (15) novo processo de vacinação contra o vírus da Covid-19. As vacinas são destinadas a diferentes públicos, que vão desde adolescentes a idosos. Estarão disponíveis vacinas para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais, além da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, e de 15 a 17 anos sem comorbidades.

segunda dose das vacinas Pfizer e Coronavac. A Semus aguarda o recebimento de novos lotes da vacina AstraZeneca por parte do Neste mesmo horário, serão abertas vagas para. A Semus aguarda o recebimento de novos lotes da vacina AstraZeneca por parte do Ministério da Saúde para abrir o agendamento.

A marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br . Vale reforçar que, tanto para os adolescentes quanto para a dose de reforço dos idosos a vacina a ser aplicada será a da Pfizer.

DATA

Os idosos com 60 anos ou mais precisam averiguar a data de aplicação da segunda dose antes de realizar o agendamento da dose de reforço. Neste sábado (18), ocorrerá vacinação, portanto, para receber a dose de reforço, é necessário ter tomado a segunda dose até dia 21 de abril.

LAUDO DE COMORBIDADES

Para aplicação da vacina em adolescentes com comorbidades, é necessário apresentar documento de identificação com foto; laudo médico ou declaração do enfermeiro que ateste a comorbidade datado dos últimos três anos - a partir de 2018 - para condições permanentes; e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - por exemplo, gestantes, puérperas e lactantes. O laudo médico ou a declaração do enfermeiro ficarão retidos no ato da vacinação.

Os adolescentes com comorbidades que já foram atendidos nas 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município podem ser direcionados a qualquer uma delas para receber o laudo atualizado. Com o sistema de prontuário eletrônico, o enfermeiro da UBS consegue ter acesso aos dados do paciente e, com isso, emitir uma declaração da comorbidade existente. Vale recordar que todas as unidades de saúde estão aptas a fazer esse atendimento para fornecer o laudo.

As resoluções que orientam a vacinação do grupo com comorbidades foi definada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

LISTA DE COMORBIDADES:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Miocardiopatias e pericardiopatias;

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas no adulto;

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

Doença neurológica crônica;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de down;

Cirrose hepática.

Para conferir a descrição de cada uma das comorbidades, clique aqui

VIANA

escolas municipais. Prefeitura de Viana , através da Secretaria de Saúde, com apoio da Secretaria de Educação, inicia o processo de vacinação de adolescentes contra o coronavírus . A aplicação da vacina será nas

Segundo publicação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois públicos serão atendidos inicialmente: adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; e adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.

A expectativa é de que 2.256 estudantes sejam vacinados nesta semana. Os alunos serão imunizados com a vacina Pfizer.

Para aplicação da vacina, é necessário que os estudantes apresentem a autorização dos pais e responsáveis; cartão de vacinação; CPF e RG ou certidão de nascimento.

ESTUDANTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS DEVEM APRESENTAR

Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;

Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;

Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;

Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.

A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como nos casos de gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

GUARAPARI

livre demanda voltada para pessoas acima de 18 anos que necessitam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadas 2.000 doses da vacina Pfizer. Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, das 8h às 15h desta quarta-feira (15), uma ação de agendamento e vacinação porvoltada para pessoasque necessitam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadasda vacina Pfizer.