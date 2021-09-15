Covid-19: Cariacica, Viana e Guarapari abrem agendamento nesta quarta (15)

CARIACICA
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais, além da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, e de 15 a 17 anos sem comorbidades.
Neste mesmo horário, serão abertas vagas para segunda dose das vacinas Pfizer e Coronavac. A Semus aguarda o recebimento de novos lotes da vacina AstraZeneca por parte do Ministério da Saúde para abrir o agendamento.
A marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br. Vale reforçar que, tanto para os adolescentes quanto para a dose de reforço dos idosos a vacina a ser aplicada será a da Pfizer.
DATA
Os idosos com 60 anos ou mais precisam averiguar a data de aplicação da segunda dose antes de realizar o agendamento da dose de reforço. Neste sábado (18), ocorrerá vacinação, portanto, para receber a dose de reforço, é necessário ter tomado a segunda dose até dia 21 de abril.
LAUDO DE COMORBIDADES
Para aplicação da vacina em adolescentes com comorbidades, é necessário apresentar documento de identificação com foto; laudo médico ou declaração do enfermeiro que ateste a comorbidade datado dos últimos três anos - a partir de 2018 - para condições permanentes; e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - por exemplo, gestantes, puérperas e lactantes. O laudo médico ou a declaração do enfermeiro ficarão retidos no ato da vacinação.
Os adolescentes com comorbidades que já foram atendidos nas 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município podem ser direcionados a qualquer uma delas para receber o laudo atualizado. Com o sistema de prontuário eletrônico, o enfermeiro da UBS consegue ter acesso aos dados do paciente e, com isso, emitir uma declaração da comorbidade existente. Vale recordar que todas as unidades de saúde estão aptas a fazer esse atendimento para fornecer o laudo.
As resoluções que orientam a vacinação do grupo com comorbidades foi definada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
LISTA DE COMORBIDADES:
- Diabetes mellitus;
- Pneumopatias crônicas graves;
- Hipertensão arterial;
- Insuficiência cardíaca (IC);
- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;
- Cardiopatia hipertensiva;
- Síndromes coronarianas;
- Miocardiopatias e pericardiopatias;
- Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;
- Arritmias cardíacas;
- Cardiopatias congênitas no adulto;
- Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;
- Doença neurológica crônica;
- Doença renal crônica;
- Imunossuprimidos;
- Hemoglobinopatias graves;
- Obesidade mórbida;
- Síndrome de down;
- Cirrose hepática.
Para conferir a descrição de cada uma das comorbidades, clique aqui.
VIANA
A Prefeitura de Viana, através da Secretaria de Saúde, com apoio da Secretaria de Educação, inicia o processo de vacinação de adolescentes contra o coronavírus. A aplicação da vacina será nas escolas municipais.
Segundo publicação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois públicos serão atendidos inicialmente: adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; e adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades.
A expectativa é de que 2.256 estudantes sejam vacinados nesta semana. Os alunos serão imunizados com a vacina Pfizer.
Para aplicação da vacina, é necessário que os estudantes apresentem a autorização dos pais e responsáveis; cartão de vacinação; CPF e RG ou certidão de nascimento.
ESTUDANTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS DEVEM APRESENTAR
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como nos casos de gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, das 8h às 15h desta quarta-feira (15), uma ação de agendamento e vacinação por livre demanda voltada para pessoas acima de 18 anos que necessitam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadas 2.000 doses da vacina Pfizer.
A aplicação da vacina será no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. No momento da vacinação, é importante apresentar CPF, documento de identidade e comprovante de residência - em nome do vacinado ou do responsável.