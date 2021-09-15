O desafio da comunicação na vacinação dos jovens

Jovens em mutirão de vacinação em Linhares Crédito: Vinicius Zagoto

vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 vai alcançando dados substanciais ao menos na primeira dose. No momento em que este artigo é publicado, dados do Ministério da Saúde apontam que 85% da população elegível para a vacina recebeu a primeira dose enquanto 44% estão com o esquema vacinal completo, ou seja, receberam as duas doses ou aplicação única no caso da Janssen.

Neste estágio, as cidades e Estados estão vacinando na dose inicial os adolescentes e, aparentemente, sofrem dificuldades em convencer essa parcela da população a se imunizar. Na capital paulista, por exemplo, apenas 13% dos jovens haviam recebido o imunizante em uma semana de campanha. A prefeitura paulistana anunciou, inclusive, uma busca ativa em unidades de ensino municipais e instituições em busca desse público.

Eis a importância e o desafio para os profissionais de comunicação do setor público. Como convencer esses jovens de uma forma eficaz, direta e simpática de que é necessário tomar vacina para assim acabarmos logo com a pandemia?

Algumas prefeituras e governos estaduais recorrem às peças de propaganda com linguagem moderna, visual atraente e uso de expressões e de produtos pop dessa faixa etária para divulgar e incentivar que se vacinem. É um caminho? Sim. Mas há riscos.

Evidentemente que quem produz esse material são profissionais adultos, que já passaram da adolescência há certo tempo. Logo, existe uma diferença geracional, o que pode tornar o conteúdo e a forma do material caricato ou forçado, aí o efeito é contrário.

No cômputo geral, a maioria das artes, banners, campanhas e ações está acertando o tom, mas claro que a vacinação ou não depende também da estrutura familiar do jovem, de seu grau de esclarecimento e de suas influências.