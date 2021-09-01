Covid-19: Vila Velha inicia vacinação de jovens em faculdades da cidade

A imunização iniciou na UVV, nesta terça-feira (31), e segue até a sexta-feira (3) pela manhã. Na quarta (1), as vacinas serão administradas na Novo Milênio; na quinta (2), será a vez da Multivix; e na sexta (3), no Ifes. A expectativa é de que 4 mil alunos tomem a vacina.