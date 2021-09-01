Covid-19: Vila Velha inicia vacinação de jovens em faculdades da cidade

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta semana o processo de imunização do grupo de 18 a 24 anos matriculados nas seguintes instituições de ensino: Universidade Vila Velha (UVV), Multivix, Novo Milênio e Ifes. O objetivo é ampliar a vacinação e alcançar de forma mais abrangente o público-alvo.
A imunização iniciou na UVV, nesta terça-feira (31), e segue até a sexta-feira (3) pela manhã. Na quarta (1), as vacinas serão administradas na Novo Milênio; na quinta (2), será a vez da Multivix; e na sexta (3), no Ifes. A expectativa é de que 4 mil alunos tomem a vacina.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, Vila Velha possui uma média de público de 40 mil pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos. Até então, 25.112 já receberam a primeira dose da vacina.