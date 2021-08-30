O Espírito Santo recebe mais 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (30). A primeira remessa, com 37 mil doses da Astrazeneca, já chegou durante a tarde, e a segunda, com 21.060 imunizantes da Pfizer, está prevista para a noite.
Astrazeneca e Pfizer - ES recebe mais 58 mil vacinas contra a Covid-19
Segundo a Sesa, as remessas serão destinadas à imunização de primeira dose da população com mais de 18 anos e da segunda dose para os que estão aptos a receber no intervalo de 10 semanas.
As doses que chegam ao Estado são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios e depois distribuídas aos municípios capixabas.
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.665.577 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.156.246 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.034 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.