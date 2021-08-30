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Imunização

Astrazeneca e Pfizer: ES recebe mais 58 mil vacinas contra a Covid-19

As doses que chegam ao Estado são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios e depois distribuídas aos municípios

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 ago 2021 às 17:35
Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES
Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES Crédito: Divulgação | Sesa
O Espírito Santo recebe mais 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (30). A primeira remessa, com 37 mil doses da Astrazeneca, já chegou durante a tarde, e a segunda, com 21.060 imunizantes da Pfizer, está prevista para a noite.
Astrazeneca e Pfizer - ES recebe mais 58 mil vacinas contra a Covid-19
Segundo a Sesa, as remessas serão destinadas à imunização de primeira dose da população com mais de 18 anos e  da segunda dose para os que estão aptos a receber no intervalo de 10 semanas.
Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES
ES recebeu 37 mil doses da AstraZeneca na tarde desta segunda Crédito: Divulgação | Sesa
As doses que chegam ao Estado são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios e depois distribuídas aos municípios capixabas.
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.665.577 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.156.246 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.034 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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