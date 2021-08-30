Astrazeneca e Pfizer: ES recebe mais 58 mil vacinas contra a Covid-19

Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES Crédito: Divulgação | Sesa

O Espírito Santo recebe mais 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (30). A primeira remessa, com 37 mil doses da Astrazeneca, já chegou durante a tarde, e a segunda, com 21.060 imunizantes da Pfizer, está prevista para a noite.

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Segundo a Sesa, as remessas serão destinadas à imunização de primeira dose da população com mais de 18 anos e da segunda dose para os que estão aptos a receber no intervalo de 10 semanas.

ES recebeu 37 mil doses da AstraZeneca na tarde desta segunda Crédito: Divulgação | Sesa

As doses que chegam ao Estado são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios e depois distribuídas aos municípios capixabas.

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