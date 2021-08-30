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Imunizantes

Pfizer entrega mais 2,1 milhões de doses de vacina contra a covid-19

Desde o final de abril, a Pfizer já disponibilizou 53 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Brasil
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:56

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:56

Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recebeu mais 2,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19 do laboratório norte-americano Pfizer. Os imunizantes foram recebidos em dois voos que chegaram ontem (29) no Aeroporto de Viracopos em Campinas, com cada aeronave carregando pouco mais de 1 milhão de doses da vacina.
Desde o final de abril, a Pfizer já disponibilizou 53 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Brasil. O contrato assinado com o Ministério da Saúde prevê o fornecimento de 100 milhões de doses até o final de setembro.
Um segundo contrato assinado com o governo federal estipulou ainda a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.

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