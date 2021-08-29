Quase 62 mil pessoas completaram o esquema vacinal durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19, realizado em todo o Espírito Santo, na última sexta-feira (27) e sábado (28). Exatamente 61.928 pessoas tomaram a segunda dose de algum dos imunizantes disponíveis contra a doença.
Ao todo, durante esses dois dias, 97.960 vacinas foram aplicadas – incluindo a primeira dose, a segunda, e a dose única do imunizante da Janssen. Conforme anunciado pelo Governo do Estado, os municípios capixabas e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) tinham mais de 360 mil doses à disposição.
Covid-19 no ES - quase 62 mil tomaram 2ª dose da vacina em mutirão
A maior parte das pessoas compareceu a um ponto de vacinação durante o sábado (28), quando 59.819 vacinas foram aplicadas, sendo 37.176 como segunda dose. Até o início do mutirão, na sexta-feira (27), o Espírito Santo tinha cerca de 146 mil pessoas com o esquema vacinal da Covid-19 atrasado.
De acordo com a Sesa, a expectativa é que as cidades continuem com as estratégias de vacinação na semana para aplicar as doses que sobraram e continuar com a imunização dos jovens com idade a partir de 18 anos – que foram o público-alvo do primeiro "Dia D" de vacinação, feito no sábado (21).
"Continuaremos com os esforços para imunizar todos que se encontram com esquema vacinal atrasado e também os que estão aptos a receber a segunda dose. Só com o esquema com as duas doses é que garantimos a imunização contra esta doença", reforçou o subsecretário Luiz Carlos Reblin.