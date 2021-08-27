Navio norueguês Skandi Búzios está atracado no cais comercial do Porto de Vitória, cumprindo quarentena Crédito: Divulgação | Sind-AmarradorES

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - mais dois navios cumprem quarentena no ES

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Skandi Búzios está isolado desde o último sábado (21) e tem 78 pessoas a bordo. "O monitoramento está sendo feito pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por serem contactantes de casos positivos da Covid-19 anteriormente desembarcados no Rio de Janeiro", esclareceu.

Skandi Búzios: navio norueguês cumpre quarentena em Vitória

Já a Anvisa , também por meio de nota, explicou que o navio registrou, inicialmente, oito casos e que essas pessoas foram desembarcadas por helicóptero para cumprir isolamento no Rio de Janeiro. "Atualmente, não há nenhum positivado a bordo e, até o momento, não há registros de variantes de preocupação", garantiu.

A agência informou ainda que a embarcação é de apoio marítimo e atua nas operações de suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. O sequenciamento genético, segundo a Anvisa, é uma opção das secretarias de saúde locais.

A reportagem de A Gazeta demandou a empresa Seaway – operadora do navio – sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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OUTRO NAVIO TAMBÉM ESTÁ ISOLADO

Além do Skandi Búzios, o navio Pardela também está cumprindo quarentena no Espírito Santo, atracado ao lado do Morro do Penedo, também na região do Porto de Vitória. A embarcação brasileira está isolada desde o último dia 20, com um positivado entre a tripulação, composta por 50 pessoas.

Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória Crédito: Lim Hock Wu | Marine Traffic

"Foi autorizado o desembarque do caso positivo e de outros três tripulantes que tiveram contato com ele para que fizessem o isolamento em terra. Até o momento, não há registros de variantes de preocupação", esclareceu a Anvisa, em nota enviada na noite desta sexta-feira (27).

A Sesa e a Codesa foram demandadas para se manifestarem sobre a situação do navio Pardela. Assim que houver retorno, haverá a atualização desta matéria.

ROBERT MAERSK: NAVIO JÁ CUMPRIU QUARENTENA

Navio Robert Maersk

A embarcação havia saído de Santos (SP), fretada por uma empresa brasileira para fazer o transporte de óleo diesel. Apesar do surto, o combustível foi descarregado, já que o procedimento era feito de forma mecanizada. O navio terminou de cumprir o isolamento no Porto de Vitória e deixou o Espírito Santo após os tripulantes presentes na embarcação testarem negativo para a Covid-19.