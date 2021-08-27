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Tripulação isolada

Covid-19: mais dois navios cumprem quarentena no ES

As embarcações Skandi Búzios e Pardela estão atracadas na região do Porto de Vitória, a primeira sem casos confirmados e a segunda com um positivado para a doença

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:43

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:43
Navio Skandi Búzios está atracado no cais comercial do Porto de Vitória, cumprindo quarentena
Navio norueguês Skandi Búzios está atracado no cais comercial do Porto de Vitória, cumprindo quarentena Crédito: Divulgação | Sind-AmarradorES
O navio norueguês Skandi Búzios está cumprindo quarentena no cais comercial do Porto de Vitória, na Capital, devido à Covid-19 . A embarcação atracou por volta das 8h desta sexta-feira (27), segundo a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Apesar do isolamento, nenhum tripulante a bordo testou positivo para a doença. Na mesma região da baía de Vitória, outro navio, o Pardela, está isolado, com um tripulante confirmado com o coronavírus.
Covid-19 - mais dois navios cumprem quarentena no ES
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Skandi Búzios está isolado desde o último sábado (21) e tem 78 pessoas a bordo. "O monitoramento está sendo feito pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por serem contactantes de casos positivos da Covid-19 anteriormente desembarcados no Rio de Janeiro", esclareceu.

Skandi Búzios: navio norueguês cumpre quarentena em Vitória

Já a Anvisa, também por meio de nota, explicou que o navio registrou, inicialmente, oito casos e que essas pessoas foram desembarcadas por helicóptero para cumprir isolamento no Rio de Janeiro. "Atualmente, não há nenhum positivado a bordo e, até o momento, não há registros de variantes de preocupação", garantiu.
A agência informou ainda que a embarcação é de apoio marítimo e atua nas operações de suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. O sequenciamento genético, segundo a Anvisa, é uma opção das secretarias de saúde locais.
A reportagem de A Gazeta demandou a empresa Seaway – operadora do navio – sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

OUTRO NAVIO TAMBÉM ESTÁ ISOLADO

Além do Skandi Búzios, o navio Pardela também está cumprindo quarentena no Espírito Santo, atracado ao lado do Morro do Penedo, também na região do Porto de Vitória. A embarcação brasileira está isolada desde o último dia 20, com um positivado entre a tripulação, composta por 50 pessoas.
Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória
Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória Crédito: Lim Hock Wu | Marine Traffic
"Foi autorizado o desembarque do caso positivo e de outros três tripulantes que tiveram contato com ele para que fizessem o isolamento em terra. Até o momento, não há registros de variantes de preocupação", esclareceu a Anvisa, em nota enviada na noite desta sexta-feira (27).
A Sesa e a Codesa foram demandadas para se manifestarem sobre a situação do navio Pardela. Assim que houver retorno, haverá a atualização desta matéria.

ROBERT MAERSK: NAVIO JÁ CUMPRIU QUARENTENA

Recentemente, outra embarcação também ficou isolada no Estado devido ao novo coronavírus. No último dia 12, o navio dinamarquês Robert Maersk deixou o Estado após ficar duas semanas em quarentena. A embarcação atracou no Cais de Paul, em Vila Velha, no final de julho. Ao todo, 11 tripulantes dele testaram positivo para a Covid-19, sendo que dois precisaram ser internados.

Navio Robert Maersk

A embarcação havia saído de Santos (SP), fretada por uma empresa brasileira para fazer o transporte de óleo diesel. Apesar do surto, o combustível foi descarregado, já que o procedimento era feito de forma mecanizada. O navio terminou de cumprir o isolamento no Porto de Vitória e deixou o Espírito Santo após os tripulantes presentes na embarcação testarem negativo para a Covid-19.

Atualização

27/08/2021 - 8:55
Após a publicação desta matéria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) respondeu à demanda de A Gazeta com informações sobre o navio Skandi Búzios que está em quarentena e citou, ainda, outra embarcação — o navio  Pardela — que também está em isolamento no Estado, com um caso de tripulante positivado para a Covid-19. O título e o texto foram atualizados.

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